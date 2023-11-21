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狙殺3.8公里外俄軍 烏稱打破子彈飛行距離紀錄

編譯中心╱綜合20日電
烏克蘭國家安全局的狙擊手，使用名為Volodar Obriyu又被稱作為「地平線之王」的烏克蘭本土步槍，打破最遠狙殺紀錄。(取材自Ｘ平台)
烏克蘭國家安全局的狙擊手，使用名為Volodar Obriyu又被稱作為「地平線之王」的烏克蘭本土步槍，打破最遠狙殺紀錄。(取材自Ｘ平台)

一名在烏克蘭國家安全局（SBU）服役的狙擊手聲稱，他使用烏克蘭武器製造商MAYAK 開發製造的大口徑狙擊步槍「地平線之王」（Volodar Obriyu），狙殺了約3.8公里外一名俄軍，還打破子彈飛行距離世界紀錄。

英國每日郵報報導，先前的紀錄是由一名加拿大特種狙擊手2017年在伊拉克創下，距離約3.5公里。據稱影片顯示，該名狙擊手開槍後數秒，一名俄軍倒下，原本三名俄軍變成兩名。這枚子彈據說飛行時間達10秒鐘。

烏克蘭軍方沒有提供其他細節，也沒有說明影片拍攝地點和如何證實該名狙擊手的行動。

美國「the Firearm Blog」網站指出，這把狙擊步槍「地平線之王」長度長達約180公分。若使用正確的子彈，擊發出去的子彈速度可比音速還快，飛行距離可能長達近3公里。

中央社引述法新社報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今天突然造訪基輔，並向烏克蘭保證，華盛頓將繼續支持基輔抵抗入侵的俄羅斯軍隊。奧斯丁向烏克蘭再提供1億美元軍援，包括海馬斯防空系統及彈藥。

報導指出，美國已向烏國提供數百億美元的安全援助，並多次承諾，「只要有需要」就會繼續支持基輔，但強硬派共和黨議員的反對讓外界對美國未來的援助產生懷疑。

這是自俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面入侵以來，美國防長第二度訪問基輔。

截至目前，華府是基輔最大的軍援捐助者。基輔準備應對開戰後的第二個冬季之際，削減美援將對烏國構成重大打擊。

此外，路透報導，日本經濟產業省宣布，由經濟產業省和外務省高階官員率領、包括企業界代表的日本代表團今天將訪問烏克蘭，在日本主辦烏國重建會議之前舉行雙邊會談。

經濟產業省表示，本次訪問旨在了解烏方需求、討論具體計畫以及促進公私部門提供協助。

烏克蘭總統澤倫斯基曾於5月七大工業國集團（G7）峰會期間訪問日本。日本首相岸田文雄本月同意，將於明年2月19日在東京舉行日本-烏克蘭促進經濟重建會議。

美國國防部長奧斯丁(右)20日造訪基輔，並與烏克蘭領袖們會面。(取材自Ｘ平台)
美國國防部長奧斯丁(右)20日造訪基輔，並與烏克蘭領袖們會面。(取材自Ｘ平台)

烏克蘭 日本 俄羅斯

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