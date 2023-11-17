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耶魯大學報告：數千烏克蘭孩童被送至白俄再教育

中央社阿姆斯特丹16日綜合外電報導
耶魯大學一份研究報告稱，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，有超過2400名年齡介於6歲至17歲的烏克蘭孩童被送往白俄羅斯各地共13處機構。圖為基輔，一名兒童看著身披烏克蘭國旗的裙子。（歐新社）
耶魯大學一份研究報告稱，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，有超過2400名年齡介於6歲至17歲的烏克蘭孩童被送往白俄羅斯各地共13處機構。圖為基輔，一名兒童看著身披烏克蘭國旗的裙子。（歐新社）

耶魯大學（Yale University）今天發表的研究報告稱，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，有超過2400名年齡介於6歲至17歲的烏克蘭孩童被送往白俄羅斯各地共13處機構。

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）5月曾表示，俄烏戰爭爆發以來，俄國占領區有逾1萬9000名已確認身分的孩童被強制移送到俄國等地，他正調查白俄羅斯在這過程中涉嫌扮演的角色。

路透社報導，但一些專家和機構估計，實際人數可能遠高於此。

耶魯大學公共衛生學院人道主義研究實驗室（Humanitarian Research Lab）與路透社分享的調查研究結果，是迄今關於白俄羅斯在俄國移送烏克蘭孩童計畫中扮演角色的最全面報告。

俄羅斯政府先前曾表示，俄國正向那些自願逃離烏克蘭的民眾提供人道援助，並否認戰爭罪的指控。

這份長達39頁的報告詳述了關鍵調查結果，孩童們從烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）的至少17座城市被帶走，耶魯研究人員稱這是一項仍在持續進行的做法。

耶魯研究人員發現2022年9月至2023年5月間，超過2000名孩童被送到白俄羅斯明斯克州（Minsk）的杜布拉瓦（Dubrava）兒童中心，另有392名孩童被送往其他12處設施。

這份報告指出：「俄羅斯系統性地努力找出、接走、移送和再教育烏克蘭兒童的行徑，受到白俄羅斯協助。」

報告還提到：「俄羅斯聯邦政府和白俄羅斯政權一直共同合作，協調並出資把孩童從俄國占領的烏克蘭地區經由俄羅斯送往白俄羅斯。」

白俄羅斯 烏克蘭 耶魯大學

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