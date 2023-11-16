卡麥隆訪問敖德薩英國官員第一人 瞭解烏軍黑海防禦

英國新任外相、前首相卡麥隆今天前往烏克蘭 臨黑海港市敖德薩，瞭解烏軍如何反擊俄軍攻勢、以利烏克蘭農產品出口疏運。他是去年2月俄羅斯 全面侵略烏克蘭以來，第一位訪問敖德薩的英國官員。

卡麥隆（David Cameron）15至16日訪問烏克蘭；烏克蘭是他13日獲任命以來，海外訪問第一站。

敖德薩（Odesa）一向是烏克蘭最重要海港之一。俄羅斯以鋪設水雷、空襲等手段實質封鎖黑海，更不惜攻擊國際民用貨船，達成的效果包括影響烏克蘭進出口貿易，阻礙素有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭向各國出口農作物以賺取收入。

去年2月戰爭爆發以前，農產品在烏克蘭總出口額的占比高達4成，農業提供全國約14%人口就業機會。烏克蘭農作物出口受阻也影響開發中國家的糧食供應以及支持烏克蘭抗俄到底的意願。聯合國 （UN）統計數據顯示，約65%透過「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative, BSGI）出口的烏克蘭小麥是供應開發中國家。烏克蘭穀物出口主要透過海運。

去年7月，烏克蘭和俄羅斯分別與聯合國及位居黑海航線要衝的土耳其簽署BSGI，以利烏克蘭農作物和肥料等產品自黑海安全出口、緩解各國糧食危機，但今年7月俄羅斯單方面退出，並宣稱只有取得莫斯科「安全保證」的船隻能免遭戰火波及。

今年8月，烏克蘭海軍宣布劃設黑海「人道通道」，讓願意承擔安全風險的船隻得以通過黑海。英國外交部今天指出，過去3個月，烏克蘭在迫使俄羅斯海軍往東撤退方面取得顯著進展，目前已有91艘船隻成功藉由烏方劃設的通道駛出黑海、出口330萬噸農產品和其他貨物。

英國外交部再次譴責俄羅斯退出BSGI，指出俄軍對烏克蘭物流等關鍵基礎設施的攻擊在一個月內可摧毀多達28萬餘噸穀物，足以餵養125萬人整整一年。

外交部提到，英國正與烏克蘭及其他夥伴合作，以擴大歐洲陸上運輸及多瑙河（Danube）沿岸港口疏運烏克蘭產品的能力。

卡麥隆今天在敖德薩並宣布新的人道援助方案，包括提供烏克蘭紅十字會（URCS）1000萬英鎊（約1242萬美元），用於醫療物資，以及向國際非政府組織「非暴力和平力量」（Nonviolent Peaceforce）領導的聯盟提供700萬餘英鎊，用於高風險前線地區的人道支援。