我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

卡麥隆訪問敖德薩英國官員第一人 瞭解烏軍黑海防禦

中央社倫敦16日專電

英國新任外相、前首相卡麥隆今天前往烏克蘭臨黑海港市敖德薩，瞭解烏軍如何反擊俄軍攻勢、以利烏克蘭農產品出口疏運。他是去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，第一位訪問敖德薩的英國官員。

卡麥隆（David Cameron）15至16日訪問烏克蘭；烏克蘭是他13日獲任命以來，海外訪問第一站。

敖德薩（Odesa）一向是烏克蘭最重要海港之一。俄羅斯以鋪設水雷、空襲等手段實質封鎖黑海，更不惜攻擊國際民用貨船，達成的效果包括影響烏克蘭進出口貿易，阻礙素有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭向各國出口農作物以賺取收入。

去年2月戰爭爆發以前，農產品在烏克蘭總出口額的占比高達4成，農業提供全國約14%人口就業機會。烏克蘭農作物出口受阻也影響開發中國家的糧食供應以及支持烏克蘭抗俄到底的意願。聯合國（UN）統計數據顯示，約65%透過「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative, BSGI）出口的烏克蘭小麥是供應開發中國家。烏克蘭穀物出口主要透過海運。

去年7月，烏克蘭和俄羅斯分別與聯合國及位居黑海航線要衝的土耳其簽署BSGI，以利烏克蘭農作物和肥料等產品自黑海安全出口、緩解各國糧食危機，但今年7月俄羅斯單方面退出，並宣稱只有取得莫斯科「安全保證」的船隻能免遭戰火波及。

今年8月，烏克蘭海軍宣布劃設黑海「人道通道」，讓願意承擔安全風險的船隻得以通過黑海。英國外交部今天指出，過去3個月，烏克蘭在迫使俄羅斯海軍往東撤退方面取得顯著進展，目前已有91艘船隻成功藉由烏方劃設的通道駛出黑海、出口330萬噸農產品和其他貨物。

英國外交部再次譴責俄羅斯退出BSGI，指出俄軍對烏克蘭物流等關鍵基礎設施的攻擊在一個月內可摧毀多達28萬餘噸穀物，足以餵養125萬人整整一年。

外交部提到，英國正與烏克蘭及其他夥伴合作，以擴大歐洲陸上運輸及多瑙河（Danube）沿岸港口疏運烏克蘭產品的能力。

卡麥隆今天在敖德薩並宣布新的人道援助方案，包括提供烏克蘭紅十字會（URCS）1000萬英鎊（約1242萬美元），用於醫療物資，以及向國際非政府組織「非暴力和平力量」（Nonviolent Peaceforce）領導的聯盟提供700萬餘英鎊，用於高風險前線地區的人道支援。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

上一則

聯合國：加薩燃料嚴重短缺 通訊再度全面中斷

下一則

芬蘭控俄羅斯放任非法移民入境 將關閉半數過境點

延伸閱讀

俄羅斯首次承認 烏軍已進入第聶伯羅河東岸

俄羅斯首次承認 烏軍已進入第聶伯羅河東岸
卡麥隆任外相首站訪烏克蘭 重申英挺烏加入北約

卡麥隆任外相首站訪烏克蘭 重申英挺烏加入北約
俄羅斯夜襲 烏克蘭：擊落16架無人機和1枚飛彈

俄羅斯夜襲 烏克蘭：擊落16架無人機和1枚飛彈
卡麥隆任英外相 CNN：蘇納克選前將政府拉回中間立場

卡麥隆任英外相 CNN：蘇納克選前將政府拉回中間立場

熱門新聞

保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

2023-11-10 01:00
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯宣稱過去48小時重創以色列國防軍，摧毀25輛軍車。從以色列邊境可見北加薩煙硝四起。（歐新社）

哈瑪斯稱過去48小時重創以軍 內唐亞胡：46名士兵喪生

2023-11-11 21:16
英國航空公司「泰坦航空」空中巴士A321包機10月初從倫敦史坦斯特機場起飛至超過14000英尺（近4267.2公尺）高空時，一名機組人員發現有兩塊窗玻璃不見。(擷自RadarBox航班追蹤網站X)

飛到逾4000公尺高空才發現窗戶不見 英客機緊急返航

2023-11-09 09:49
加薩南部。（Getty Images ）

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

2023-11-10 01:20

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜