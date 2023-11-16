俄羅斯首次承認 烏軍已進入第聶伯羅河東岸

俄羅斯今天首次表示，部分烏克蘭軍隊已在莫斯科控制的第聶伯羅河東側建立陣地。圖為第聶伯羅河上的烏克蘭士兵。(美聯社)

俄羅斯 今天首次表示，部分烏克蘭 軍隊已在莫斯科控制的第聶伯羅河（Dnipro River）東側建立陣地，這條廣闊的水道將烏克蘭南部前線一分為二。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）表示，由於俄羅斯在烏國東部發動致命攻擊，這對基輔來說是「艱難的一天」。

烏克蘭的持續突破代表基輔在戰術上取得重大成功，迄今為止，烏軍的大規模反攻並未扭轉21個月以來的戰爭局勢。

俄國扶植的赫松（Kherson）占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）在社群媒體Telegram發文表示，烏克蘭沿第聶伯羅河東岸部署了「一小股一小股」官兵，俄軍已將他們「封鎖」在克林基（Krynk）這個小村落。

薩爾多堅稱，這些烏克蘭官兵面臨來自俄羅斯大砲、火箭和無人機攻擊，形同身處「煉獄」之中，損失十分慘重。

自莫斯科去年11月從赫松地區西部撤軍以來，俄羅斯和烏克蘭軍隊一直盤踞在第聶伯羅河兩岸。

這是俄烏衝突最新的領土重大變化，儘管雙方之後皆發動了多波攻勢，但都未能取得進展。

薩爾多說：「我們已部署增援部隊，將敵軍封鎖在克林基。他們已深陷煉獄之中，成為炸彈、火箭、重型火焰噴射器系統、砲彈和無人機的攻擊目標。」

薩爾多發表上述言論，可說是俄羅斯高級官員首次承認烏克蘭已成功在俄羅斯控制的第聶伯羅河東岸建立一些陣地。

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）昨天表示，烏克蘭軍隊「在第聶伯羅河左岸站穩腳跟」，但沒有提供更具體的細節。

在俄羅斯控制的第聶伯羅河東側，烏軍想要守住並加強陣地都是嚴峻挑戰。濕軟如沼澤的地帶讓兩棲登陸困難，而俄羅斯在第聶伯羅河東側擁有大量兵力和裝備。