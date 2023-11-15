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德防長：歐盟援烏百萬枚砲彈 承諾難兌現

編譯中心╱綜合14日電
德國國防部長佩斯托瑞斯坦承，歐盟將無法實現1年內向烏克蘭提供100萬枚砲彈的目標。（Getty Images）
德國國防部長佩斯托瑞斯坦承，歐盟將無法實現1年內向烏克蘭提供100萬枚砲彈的目標。（Getty Images）

德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，歐盟將無法實現一年內向烏克蘭提供100萬枚砲彈的目標；與此同時，歐盟正努力確保對基輔的武器供應不致中斷。

中央社引述法新社報導，歐盟去年承諾在2024年3月前向烏克蘭提供急需的彈藥，以協助基輔對抗俄羅斯入侵，但截至目前為止，歐盟國家僅能從現有庫存中提供30萬枚砲彈。

歐盟各國正聯合訂購155毫米砲彈，但外界對國防公司及時生產足夠砲彈的能力感到懷疑。

佩斯托瑞斯在布魯塞爾舉行的歐盟國防部長會議上表示：「不幸的是，現在證明警訊是正確的，歐盟將無法達到（提供烏克蘭）100萬枚的目標，我們必須假定情況是這樣。」

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）指出，歐洲國防公司將大約40%的產品出口到其他國家，這是一大主因。但他也表示，歐盟對烏克蘭提供彈藥承諾未變，「也許我們要做的是，試著將這些國防公司的產品轉移給優先供貨目標，也就是烏克蘭。這將是個巨大轉變。」他說，供應量和生產量持續提高，並將要求境內軍火商改變出貨優先對象，把原先供售第三國的產能優先挪給烏克蘭。

歐盟去年承諾將在明年3月前援助烏克蘭100萬枚砲彈，但歐洲政治新聞網站Politico在防長會前報導質疑歐盟的承諾與實際生產供應能力差距很大；德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也在出席會議時直言歐盟將無法實現援烏百萬枚砲彈目標。

歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josef Borrell）在防長會後記者會上強調，歐盟訓練烏克蘭軍人的計畫受訓人數持續增加，從各國軍火庫存提出援烏的砲彈已達30萬枚，並持續推促軍火產業加速生產。

另一方面，在基輔，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，俄羅斯正擴大對前線的攻擊，呼籲西方在冬季來臨之前增加武器供應。

數月以來，俄烏雙方都未在領土上取得重大進展，但澤倫斯基和克里姆林宮都否認衝突已陷入僵局。

澤倫斯基警告，俄羅斯可能在冬季之前增加對烏國能源基礎設施的空襲，就像去年一樣。

十多個歐盟成員國曾同意在明年向烏克蘭提供至少100萬枚砲彈，這項計劃總價值達20...
十多個歐盟成員國曾同意在明年向烏克蘭提供至少100萬枚砲彈，這項計劃總價值達20億歐元，如今恐面臨跳票。（Getty Images）

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