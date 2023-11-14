歐盟矢言援烏百萬枚砲彈承諾未變 促軍火商優先供應

歐盟最高外交官波瑞爾(左)表示，歐盟對烏克蘭提供彈藥承諾未變。右為稍早說歐盟明年3月無法達標的德國防長佩斯托瑞斯。(路透)

歐盟 最高外交官波瑞爾在今天國防部 長會議後的記者會表示，歐盟對烏克蘭 提供彈藥承諾未變，供應量和生產量持續提高，並將要求境內軍火商改變出貨優先對象，把原先供售第3國的產能優先挪給烏克蘭。

俄烏戰情膠著，加上近期全球地緣政治焦點大幅轉向以色列與巴勒斯坦的衝突，使烏克蘭政府官員近日頻頻奔走歐盟，力求維繫歐洲各國支持力道。昨天歐洲聯盟（EU）外交部長會議和今天防長會議首要議題都是對烏克蘭的持續支援，烏國外長、防長也分別透過線上致詞遊說。

歐盟去年承諾將在明年3月前援助烏克蘭100萬枚砲彈，但歐洲政治新聞網站Politico在防長會前報導質疑歐盟的承諾與實際生產供應能力差距很大；德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也在出席會議時直言歐盟將無法實現援烏百萬枚砲彈目標。

➤➤➤德防長：歐盟援烏百萬枚砲彈承諾 將無法兌現

歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在防長會後記者會上強調，歐盟訓練烏克蘭軍人的計畫受訓人數持續增加，從各國軍火庫存提出援烏的砲彈已達30萬枚，並持續推促軍火產業加速生產。

他表示援烏砲彈每天都在增加，「我可以給你數字，但明天數字又會改變」。

波瑞爾表示，歐盟國防產業有能力生產烏克蘭所需砲彈，但業界需要可預期性，因此歐盟同意提出「支持砲彈生產法案」（Act in Support of Ammunition Production，ASAP），並將在明年提出歐洲國防產業戰略。

英國「衛報」（Guardian）記者提問，德國防長說歐盟明年3月無法達標，但主管歐盟產業政策的內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）卻說可以達標，到底誰對？

波瑞爾表示，這要看指的是生產能力或實際運抵量，布勒東的說法是指明年3月底前歐盟國防產業具備生產100萬枚砲彈的產能，但是否屆時100萬枚砲彈都運到烏克蘭，那是另一回事。

另有記者詢問，歐盟國家是否具備政治意志支持烏克蘭展開反擊行動，波瑞爾未直接回覆，只說他並非戰場指揮官，對戰情不夠了解，他的工作是確保歐盟提供烏克蘭所需支持。

防長會議並通過22項強化軍力優先事項，包括地面精準打擊力、提升空防系統、水下戰力等。

會議結論指出，歐盟從俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中所獲教訓，首要是需建立靈活、機動、具協同性、科技領先性、能源效率高且全方位韌性的地面部隊，其次是多層面整合的空中和飛彈防禦能力。