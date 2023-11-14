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德防長：歐盟援烏百萬枚砲彈承諾 將無法兌現

中央社布魯塞爾14日綜合外電報導
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，歐盟將無法實現1年內向烏克蘭提供100萬枚砲彈的目標。(歐新社)
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，歐盟將無法實現1年內向烏克蘭提供100萬枚砲彈的目標。(歐新社)

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天表示，歐盟將無法實現1年內向烏克蘭提供100萬枚砲彈的目標。與此同時，歐盟正努力確保對基輔的武器供應不致中斷。

法新社報導，歐盟去年承諾在2024年3月前向烏克蘭提供急需的彈藥，以協助基輔對抗俄羅斯入侵。但截至目前為止，歐盟國家僅能從現有庫存中提供30萬枚砲彈。

歐盟各國正聯合訂購155毫米砲彈，但外界對國防公司及時生產足夠砲彈的能力感到懷疑。

佩斯托瑞斯在布魯塞爾舉行的歐盟國防部長會議上表示：「不幸的是，現在證明警訊是正確的，歐盟將無法達到（提供烏克蘭）100萬枚的目標，我們必須假定情況是這樣。」

歐盟官員堅稱，儘管外界對目標是否能夠實現存疑，但現在斷言目標無法實現仍為時過早。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）指出，歐洲國防公司將大約40%的產品出口到其他國家，這是一大主因。

他說：「也許我們要做的是，試著將這些國防公司的產品轉移給優先供貨目標，也就是烏克蘭。這將是個巨大轉變。」

另一方面，在基輔，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天宣布，俄羅斯正擴大對前線的攻擊，呼籲西方在冬季來臨之前增加武器供應。

數月以來，俄烏雙方都未在領土上取得重大進展，但澤倫斯基和克里姆林宮都否認衝突已陷入僵局。

澤倫斯基在社群媒體發文表示：「軍方報告稱，敵人的攻擊次數有所增加」。他還說俄軍正在頓內次克（Donetsk）、庫普揚斯克（Kupyansk）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）等城市周邊發動攻擊。

澤倫斯基警告，俄羅斯可能在冬季之前增加對烏國能源基礎設施的空襲，就像去年一樣。

歐盟 烏克蘭 澤倫斯基

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