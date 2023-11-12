拉脫維亞總統促西方續援烏克蘭 同時別遺忘台灣

拉脫維亞總統林克維奇斯拉。(美聯社)

以色列與哈瑪斯戰爭分散國際對烏克蘭 的關注，拉脫維亞總統林克維奇斯拉敦促各國繼續軍援烏克蘭，否則烏國戰敗後俄羅斯 仍會威脅他國，並呼籲別遺忘整個亞洲和台灣。

林克維奇斯拉（Edgars Rinkēvičs）表示，俄羅斯正計劃在烏克蘭進行持久戰，他向那些正猶豫不決是否要繼續軍援烏克蘭的國家傳遞一項訊息：持續提供武器，否則烏克蘭將戰敗，而俄國 未來還會威脅其他國家。

林克維奇斯拉接受美聯社訪問說道：「真正為國際和平及歐洲和平而戰相當重要，因為如果我們能在烏克蘭阻止俄羅斯，那樣的話俄羅斯就無法挑戰其他國家。」

他提到俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在非洲發揮的破壞性作用，還有俄國高層與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）官員的會面。

哈瑪斯是掌控加薩走廊（Gaza Strip）的武裝團體，他們於10月7日向以色列南部發動襲擊，殺害大約1200人。

林克維奇斯拉表示，儘管歐盟（EU）一些成員國有「自己的意見」，但最終歐盟已經同意制裁俄羅斯，並就俄國2022年2月發動侵略一事向烏克蘭提供更多支援。

他於9日接受美聯社的訪問中提到：「有趣的是，目前歐盟在中東問題的分歧更大，反而不是在烏克蘭問題上。」

林克維奇斯拉指出，西方支持烏克蘭和以色列對抗針對「我們的價值觀」與國際秩序的攻擊，這是非常重要的。

他還強調，有必要推動加薩走廊人道停火，為巴勒斯坦平民提供援助。根據加薩走廊的衛生部門，以色列為報復哈瑪斯襲擊而攻擊加薩走廊，迄今已造成當地有超過1萬1000人喪命。

林克維奇斯拉表示，伊朗「非常樂見中東這樣的情勢發展」，德黑蘭當局也向俄羅斯提供武器及其他裝備，以支援俄國軍隊在烏克蘭的戰鬥。

他認為，以相同角度看待這兩場戰事，符合北大西洋公約組織（NATO）的安全利益，如果烏克蘭戰勝，維護歐洲和平會容易許多，而不是任由烏克蘭戰敗或讓中東區域局勢失控。

他還說道，烏克蘭軍人「正以相當勇敢的方式」作戰，西方有責任回應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦促各國提供更多武器的請求，「因為我們沒有提供應有數量的武器」。

林克維奇斯拉表示，俄國正動員經濟、資源和軍事機器「以因應一場持久戰」，現在莫斯科當局想要「絞殺」烏克蘭，他預估未來幾個月俄國會再度攻擊烏克蘭的能源基礎設施，就如同去年冬天一樣。

他還說，歐盟和北大西洋公約組織需要為烏克蘭的長期戰爭做好準備。

許多專家和官員指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的期望是在一場長期戰爭中，持續戰到比西方各國對於烏克蘭的支援還要久。

林克維奇斯拉說道：「我認為蒲亭失敗非常重要。」

他還說，如果全世界看到歐洲和美國沒能向烏克蘭提供援助，「那麼我認為這會帶給以色列越來越大的壓力」。

林克維奇斯拉強調：「同樣的，我認為伊朗會更加獨斷…我們也不要忘記整個亞洲地區，也不要遺忘台灣。」