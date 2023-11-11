烏軍擊沉俄軍2艘登陸艦 不明人數官兵、裝甲車沉海底

烏克蘭海事無人機於克里米亞半島連夜擊沉兩艘俄軍小型登陸艦。(取材自X平台)

俄烏持續交火，烏克蘭 軍事情報局處10日透露，烏克蘭海事無人機於克里米亞半島連夜擊沉兩艘俄軍小型登陸艦，艦上均載有俄國 官兵以及裝甲車輛。

路透報導，尚無法獨立核實該項消息，一名烏克蘭軍事分析家表示，這對俄國來說損失慘重，俄軍尚未發表評論。

根據10日烏克蘭發布軍情報告，指烏克蘭成功透過海事無人機擊沉俄軍兩艘登陸艦，一艘為「阿庫拉級」（Akula）、另一艘為「羚羊級」（Serna），兩艘登陸艦遭烏克蘭海事無人機攻擊後，均沉入海底。烏軍指出，據悉艦上載有人數不明的俄國官兵與裝甲車輛，並在社群媒體上發布據稱是襲擊事件的影片。

2 russian small landing ships were hit by sea drones in Crimea🔥



The ships carried crews and armored vehicles, including the BTR-82.

Occupiers used these ships for air defense purposes in the Black Sea utilizing Tor-M2 anti-aircraft missile systems.



Great job, @DI_Ukraine! pic.twitter.com/AcAFoWJqnF — Defense of Ukraine (@DefenceU) 2023年11月10日

根據報告，「阿庫拉級」登陸艦遭攻擊後馬上下沉，另一艘「羚羊級」登陸艦遭攻擊後，俄方一開始有試圖搶救，但後來仍然沉入海底。

烏克蘭海軍退役上尉、軍事分析家安德烈（Andriy Ryzhenko）向基輔廣播電台Radio NV分析，「像這樣的船艦被擊沉，（對於俄軍而言）是相當重大的損失。因為這些軍艦能夠在相對不引人注目的情況下，運送戰術登陸部隊和軍事裝備。」

烏克蘭總統澤倫斯基表示，對海軍目標的攻擊削弱莫斯科在該地區的軍事實力。烏方表示，一些俄羅斯 船隻已離開俄羅斯黑海艦隊所在地塞凡堡（Sevastopol）。