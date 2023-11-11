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侵烏戰打光庫存？ 俄羅斯傳回購已售出軍火 埃及估下月起交付

編譯中心／綜合10日電
華爾街日報爆料，俄羅斯正試圖回購已出口的部分防禦系統，以補充入侵烏克蘭的軍火庫存。圖為一名俄國軍人2014年4月在俄烏接壤邊境附近50公里處的羅斯托夫州新切爾卡斯克接受訓練，從軍用運輸機垂降。（美聯社）
華爾街日報爆料，俄羅斯正試圖回購已出口的部分防禦系統，以補充入侵烏克蘭的軍火庫存。圖為一名俄國軍人2014年4月在俄烏接壤邊境附近50公里處的羅斯托夫州新切爾卡斯克接受訓練，從軍用運輸機垂降。（美聯社）

華爾街日報報導，俄羅斯正試圖回購已出口的部分防禦系統，以補充入侵烏克蘭的軍火庫存。這篇在8日刊登的文章中引述三名知情人士說法，指出俄國官員今年4月訪埃及首都開羅，要求埃及總統塞西歸還超過100個俄國直升機的引擎。消息人士聲稱，塞西已批准並可能在下月開始交付。

不過，引述華爾街日報報導的半島電視台寫道，一名埃及政府發言人拒絕向華爾街日報發表評論。半島電視台也無法獨立核實這些說法。埃及當局和俄國保有一些軍火貿易聯繫，美國也對此表示默許。

華爾街日報指出，俄國也聯絡巴基斯坦、白俄羅斯和巴西官員，試圖回購引擎和運輸直升機。他們也說，一名消息人士表示，「俄國花數十年建立軍火貿易。現在他們正悄悄回到客戶身邊，試圖回購他們已售出的商品」。據稱除了回購軍火，俄國也在加強國內產能。

然而，半島電視台報導，俄國已否認西方官員不斷聲稱俄國軍火庫存減少的說法，也避免透露相關細節。

英國國防部10日表示，由英國主導的烏克蘭武裝部隊訓練計畫Operation In...
英國國防部10日表示，由英國主導的烏克蘭武裝部隊訓練計畫Operation Interflex迄今已完訓超過3萬名新兵，較預定時程提前達標，其中包含女性。（取材自英國國防部）

另據中央社報導，英國國防部10日表示，由英國主導的烏克蘭武裝部隊訓練計畫迄今已完訓包含女性在內逾3萬名新兵，較預定時程提前達標。此外，加入訓練烏軍的國家陣容擴大，新增羅馬尼亞。

除了英國，目前參與Operation Interflex協訓烏軍的國家有加拿大、紐西蘭、挪威、丹麥、芬蘭、瑞典、立陶宛、荷蘭、澳洲、羅馬尼亞。

Operation Interflex主要訓練軍事經驗有限或毫無經驗的烏克蘭志願者，但也納入協助具實戰經驗者提升專業能力、培訓教官的課程，執行地點在英國境內。

官方統計顯示，參加Operation Interflex的烏克蘭志願者年齡層跨越18至59歲，其中僅約11%具程度不等的軍事經驗。志願者平均年齡為32至33歲。

計畫原定至2024年初累計完訓3萬新兵，如今完訓人數不僅提前達標、更超越原定目標。

英國國防部指出，Operation Interflex是第二次世界大戰以來，在英國境內執行的最大規模志願者軍事訓練計畫。

Operation Interflex去年夏季啟動。去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭之前，英國曾在烏克蘭境內執行Operation Orbital軍事訓練計畫，以回應俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞（Crimea）、非法軍事占領烏東。Operation Orbital自2015年起實施，在去年2月戰爭爆發前幾天中斷。

英國國防部指出，若計入Operation Orbital的完訓人數，自2014年俄羅斯開始侵略烏克蘭以來，英國已協訓超過5萬2000名烏克蘭武裝部隊成員。

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

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