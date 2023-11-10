俄AI生成普亭入監裸照 開發者1下場喊冤

俄羅斯開發的生成式AI「康丁斯基」，竟生成普亭裸體圖，且普亭站在看似牢房的地方。（取材自Ｘ平台）

俄羅斯 聯邦儲蓄銀行（Sberbank）開發的生成式人工智慧（AI）「康丁斯基」（Kandinsky），日前因生成俄國總統普亭 的裸體圖，惹惱克里姆林宮。據傳開發者已被俄國當局帶走調查。

英國太陽報8日報導，有用戶鍵入「裸體普亭」等關鍵字後，AI聊天機器人康丁斯基生成漫畫風格的普亭裸體圖；照片中的普亭，有一張是手持一根木棍、站立著，另一張則是普亭裸體站在看似牢房的地方，畫面相當詭異。

俄羅斯總統普亭遭AI惡搞。（Getty Images）

另據報導，有用戶輸入「俄羅斯國旗」、「美麗的俄羅斯」等關鍵字時，康丁斯基產生了一張無頭男子站在俄羅斯國旗前的圖片，但國旗配色是錯誤的；不過輸入「烏克蘭 」時，卻能夠正確顯示烏克蘭國旗的顏色。

做為全俄最大銀行的聯邦儲蓄銀行總裁葛瑞夫（Herman Gref），以及俄國網路巨擘Yandex高層，均已因損害俄國國家形象，被檢方傳喚。

恐面臨更多指控的葛瑞夫則喊冤說，已將康丁斯基在創造力和準確度方面調降12%，並請當局理解其技術尚未成熟、仍有改進空間。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基8日表示，烏克蘭仍然會努力在今年年底之前交出戰績，儘管前線困難重重，他也持續確信烏克蘭最終會在對俄羅斯的戰爭取得成功。

烏克蘭總統澤倫斯基8日經由視訊在美國紐約市舉行的路透NEXT大會，接受路透總編輯加洛尼（下）訪問。（路透）

澤倫斯基經由視訊在美國紐約市舉行的路透NEXT大會受訪時，承認烏軍反攻烏南俄占區進展緩慢，卻又表示已制定2024年烏克蘭戰場計畫。但他說，無法透露內容。

澤倫斯基表示，「我們有一個計畫，我們有非常具體的目標城市、非常具體的方向。我不能分享全部的詳細資訊，但我們在南方有一些緩慢進展，在東部也有」。他還表示，「還有一些，我認為是好的進展，在赫松州附近。我敢肯定，我們將取得成功，雖然這很困難」。

路透指出，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）日前受訪時，承認，俄烏戰爭「陷入僵局」與邁向消耗戰，可能正中俄羅斯下懷，也警告對俄反攻可能不會迅速獲得「深入與出色的突破」，澤倫斯基的語調跟最高將領的較悲觀評估，顯然形成鮮明對比。