澤倫斯基：烏克蘭會努力在年底前交出戰績

烏克蘭總統澤倫斯基8日經由視訊在美國紐約市舉行的路透NEXT大會，接受路透總編輯加洛尼（下）訪問。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 8日表示，烏克蘭仍然會努力在今年年底之前交出戰績。儘管前線困難重重，他也持續確信烏克蘭最終會在對俄羅斯 的戰爭取得成功。

澤倫斯基經由視訊在美國紐約市舉行的路透NEXT大會受訪時，承認烏軍反攻烏南俄占區進展緩慢，卻又表示已制定2024年烏克蘭戰場計畫。但他說，無法透露內容。

澤倫斯基表示，「我們有一個計劃，我們有非常具體的目標城市、非常具體的方向。我不能分享全部的詳細資訊，但我們在南方有一些緩慢進展，在東部也有」。他還表示，「還有一些，我認為是好的進展，在赫松州附近。我敢肯定，我們將取得成功，雖然這很困難」。

路透指出，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）日前受訪時，承認，俄烏戰爭「陷入僵局」與邁向消耗戰，可能正中俄羅斯下懷，也警告對俄反攻可能不會迅速獲得「深入與出色的突破」，澤倫斯基的語調跟最高將領的較悲觀評估，顯然形成鮮明對比。

澤倫斯基強調，烏克蘭人民需要繼續團結一致。他小心翼翼地表明，基輔對歐美提供的軍援深表謝意，沒有他們伸出援手，烏克蘭就無法保持戰績，但他也說，西方提供軍援的決定「有時做得有點慢」。