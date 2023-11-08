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俄國扶植政治人物遇汽車炸彈攻擊 烏克蘭宣稱暗殺

中央社莫斯科8日綜合外電報導
烏克蘭東部被占領的盧甘斯克州（Lugansk），圖為資料圖片。（路透）
烏克蘭東部被占領的盧甘斯克州（Lugansk），圖為資料圖片。（路透）

烏克蘭今天表示，在烏克蘭東部被占領的盧甘斯克州（Lugansk）發動汽車炸彈襲擊，殺害了俄羅斯扶植的政治人物費里波年科（Mikhail Filiponenko）。

法新社報導，烏克蘭軍事情報機構在聲明中表示，它們「與抵抗運動的代表一同」進行消滅費里波年科的「特別行動」。

當地媒體今天引述費里波年科兒子的說法報導，稱他在盧甘斯克州的汽車爆炸襲擊中喪生。

費里波年科的兒子告訴「盧甘斯克新聞中心」（Lugansk Information Centre），「由於費里波年科車內的爆炸裝置被引爆，這名人民議會（People's Council）議員身受致命傷」。盧甘斯克新聞中心是由莫斯科當局在當地扶植官員所經營的新聞通訊社。

人民議會是盧甘斯克的地方議會。盧甘斯克是俄國去年宣稱併吞的烏克蘭4州之一，不過俄國並未完全控制這些區域。

俄國媒體發布的照片顯示，被毀的深色四輪驅動車停在路邊，駕駛座血跡斑斑。俄國媒體稱這是襲擊的後果。

自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，一些支持俄國進攻烏克蘭的知名支持者，以及莫斯科當局在俄國占領區扶植的官員遭到襲擊和暗殺。

費里波年科是盧甘斯克當地民兵組織的前領袖，這個莫斯科當局支持的分離主義團體自2014年以來一直與基輔當局對抗。

盧甘斯克 烏克蘭 俄國

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