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國內支持度80% 普亭拚連任 將掌權至2030年

編譯中心╱綜合7日電
普亭(中)4日在莫斯科紅場與俄烏戰爭陣亡官兵家屬合照；有外交官指出，普亭在國內支持度高達80%。(美聯社)
普亭(中)4日在莫斯科紅場與俄烏戰爭陣亡官兵家屬合照；有外交官指出，普亭在國內支持度高達80%。(美聯社)

俄羅斯總統普亭已決定參加明年3月的總統大選，將使他可繼續執政至2030年。許多外交官、間諜和官員表示，他們預計普亭將終身掌權。

路透引用六名消息人士的話報導，普亭6月平息瓦格納傭兵集團兵變後，開始加強其核心安全部隊、武裝部隊和莫斯科以外地區選民的支持，至於瓦格納集團則是束手就範。

近幾個月來，俄羅斯的國防、武器和整體預算支出激增，普亭則是多次公開露面，包括在莫斯科以外地區。

一名消息人士表示，精心安排的參選暗示將在幾周內陸續發布。

俄羅斯首任總統葉爾欽在1999年底交棒給普亭。普亭擔任領導人的時間比史達林以來任何俄羅斯統治者都長，甚至超過了布里茲涅夫的18年。

外交官表示，如果普亭再次參選，沒有任何競爭對手可以威脅他。普亭支持度達80%，還有官方媒體相挺，幾無主流公眾反對他續任。

然而自從30多年前戈巴契夫面對崩解的蘇聯以來，普亭面臨俄羅斯領袖所遇到的最嚴峻挑戰。俄烏戰爭引發俄羅斯與西方嚴重對抗，隨之而來的制裁為經濟帶來數十年最大外部衝擊。俄羅斯政府的計畫草案顯示，自戰爭開始，通貨膨脹加速且盧布貶值；到2024年，國防支出將占俄國總支出近三分之一。

西方將普亭視為戰犯和獨裁者，他帶領俄羅斯進行帝國式的土地掠奪，此舉削弱了俄羅斯，鞏固烏克蘭的國家地位，並且讓西方團結，賦予北約新使命。

不過，普亭將這場戰爭視為與美國廣泛鬥爭的一部分。俄高層認為，美國希望藉此分裂俄羅斯，攫取其豐富的自然資源，然後轉向與中國較勁。

普亭 俄羅斯 瓦格納

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