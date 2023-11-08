澤倫斯基恐暫停明年大選 全因他「功高震主」？

烏克蘭內部文武不睦近日浮上檯面。圖為烏克蘭總統澤倫斯基(右)3日訪視烏國境內一處訓練中心時，將一面戰旗頒給一個軍方單位。(Getty Images)

烏克蘭 原訂明年3月舉辦總統大選，不過澤倫斯基 總統6日表示，國家目前需要團結而不是分裂，在戰時討論辦選舉「根本不負責任」，所以他認為現在不是重新選舉的好時機。此說被認為是暗示明年烏克蘭可能不會舉行大選，澤倫斯基將繼續掌權。

烏軍總司令扎盧茲尼和總統澤倫斯基，日前就俄烏戰爭是否陷僵局隔空交鋒，政軍歧見鬧上檯面，數日後澤倫斯基表態明年不宜舉行大選，被懷疑是忌憚聲望較高的扎盧茲尼會成為連任大敵。

澤倫斯基5年總統任期將在明年5月屆滿，烏克蘭原本應在明年3月舉行總統大選。不過，烏克蘭去年2月遭俄羅斯入侵以來，持續實施戒嚴令，戒嚴期間選舉都取消，例如原本預計10月進行的國會選舉就未能舉行。但海內外人士對於明年3月總統大選是否應該舉行，爭論與日俱增。

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆和其他西方官員呼籲，基輔可藉舉行大選，展現即使身陷戰火，烏國仍然能夠辦理自由公平的選舉。

烏國外交部長庫列巴上周亦表示，面對俄軍侵略，澤倫斯基正在「衡量」明年是否可能舉行選舉，不過俄烏戰爭導致600萬烏克蘭國民滯留國外，且有許多軍人於前線作戰，加上五分之一領土被俄軍占領，選舉會面臨難題。

澤倫斯基今年稍早說，如果歐盟能協助烏克蘭人投票，且大選被認定有必要，將準備籌辦選舉。然而，他6日的發言顯然排除明年依時程舉行選舉的可能性。

另外，烏軍總司令扎盧茲尼日前在外媒發表俄烏戰局「陷入僵局」的相關評估，引發澤倫斯基堅決否認，烏國文武官員的不睦浮出檯面，領導階層似乎顯現裂痕。

英國「經濟學人」月初公開扎盧茲尼對俄烏戰局的看法，他認為如今已陷入僵局，烏軍需要更先進武器方能打破現狀。他雖未表達烏軍陷入敗局，但澤倫斯基已公開反駁扎盧茲尼的說法。

隨後傳出扎盧茲尼副手、特種作戰部隊指揮官霍連科遭撤職，防長烏梅洛夫不願說明原因。紐約時報報導，霍連科對俄作戰屢建戰功，包括成功偷襲俄國黑海艦隊軍艦和俄國境內目標，有專家認為他遭到撤換，是俄烏戰爭迄今當局對烏軍最重大的政治干預。