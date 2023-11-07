俄軍最新軍艦疑遭烏克蘭巡弋飛彈擊中 重創照片曝光

俄羅斯黑海艦隊軍艦「阿斯科德」號4日傳遭烏克蘭巡弋飛彈攻擊嚴重受損。(擷自X平台@ Defense of Ukraine)

軍聞網站「Warzone」6日報導，社群媒體 平台流傳的照片顯示，俄羅斯 黑海艦隊一艘軍艦4日遭烏克蘭 巡弋飛彈攻擊而嚴重受損。

根據報導，這張照片可見到22800型卡拉庫特級（Project 22800 Karakurt class）護衛艦「阿斯科德」號（Askold）左舷出現了大面積的破壞，包括了上層結構與雷達陣列所在的桅杆，還可以看到其中一個雷達陣列暴露在外，而該艦在克里米亞半島克赤港札利夫造船廠（Zaliv shipyard）停泊的碼頭也同樣受損。

First pictures emerged of the Russian warship “Askold”, docked in the Kerch shipyard. I believe that those pictures are genuine.



This is likely a Karakurt Class corvette and the damage is in line with sat pics which were circulating. That is a direct midship hit, presumably by… pic.twitter.com/UYiL3HmwuU — (((Tendar))) (@Tendar) November 6, 2023

除此之外，網路上還出現了「阿斯科德」號被擊中的影片，可見到烏軍飛彈直接擊中「阿斯科德」號在受損照片所顯示的同一個位置，還可見到多次爆炸與殘骸四濺。

報導指出，「阿斯科德」號2021年9月下水，但尚未正式服役。這艘卡拉庫特級護衛艦可配備8枚「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。

烏克蘭6日證實攻擊並重創該艦，社群媒體「紙飛機」的「AFU Stratcom」頻道報告，「俄羅斯『阿斯科德』號，即配有匿蹤技術的卡拉庫特級最新艦受到嚴重毀損，可能無法挽救」。

烏克蘭空軍也在社群媒體平台「X」（前身為推特）發出訊息，可見到一架Su-24戰機上掛著法國捐贈SCALP-EG（英文名暴風影）巡弋飛彈的照片，並寫上「周末過得怎麼樣？」，附有一個眨眼笑臉的表情符號。