俄軍最新軍艦疑遭烏克蘭巡弋飛彈擊中 重創照片曝光

軍聞網站「Warzone」6日報導,社群媒體 平台流傳的照片顯示,俄羅斯 黑海艦隊一艘軍艦4日遭烏克蘭 巡弋飛彈攻擊而嚴重受損。

根據報導,這張照片可見到22800型卡拉庫特級(Project 22800 Karakurt class)護衛艦「阿斯科德」號(Askold)左舷出現了大面積的破壞,包括了上層結構與雷達陣列所在的桅杆,還可以看到其中一個雷達陣列暴露在外,而該艦在克里米亞半島克赤港札利夫造船廠(Zaliv shipyard)停泊的碼頭也同樣受損。

First pictures emerged of the Russian warship “Askold”, docked in the Kerch shipyard. I believe that those pictures are genuine.



This is likely a Karakurt Class corvette and the damage is in line with sat pics which were circulating. That is a direct midship hit, presumably by… pic.twitter.com/UYiL3HmwuU