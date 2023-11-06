我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感受到了嗎？星巴克一直「悄悄」在漲價

矽谷裁員潮未止 Google等4公司再裁1700人

生日禮物裝手榴彈 烏克蘭總司令顧問被炸身亡

中央社／基輔6日綜合外電報導

烏克蘭官員表示，烏國武裝部隊總司令的顧問今天在拆生日禮物時，因一份包裝成禮物的手榴彈爆炸而身亡。

法新社報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在通訊媒體Telegram表示：「很不幸地，我的助手兼親近好友柴斯狄亞科夫少校（Major Gennadiy Chastiakov）在他生日那天遇害。」扎盧茲尼並指出，柴斯狄亞科夫收到的禮物當中，一盒裝有不明爆炸裝置。

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）在Telegram聲明表示，柴斯狄亞科夫向兒子展示了一個他收到的生日禮物盒，內裝有手榴彈。

克利孟科說：「起初，柴斯狄亞科夫的兒子用手拿手榴彈，然後開始轉動保險拉環。接著這名軍人從孩子手中搶走手榴彈、拉開保險拉環，造成悲劇性爆炸。」

克利孟科表示，警方已經確認是一名軍人送出這個致命禮物，並說目前正在調查中。

扎盧茲尼說，柴斯狄亞科夫身後留下妻子和4個小孩。

扎盧茲尼表示，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，柴斯狄亞科夫已將「自己生命完全奉獻給烏克蘭武裝部隊並致力對抗俄羅斯侵略」。 

烏克蘭 保險 俄羅斯

上一則

與美中競爭須每周工作70小時？網民罵 印行業領袖贊成

下一則

傳普亭決定投入2024大選 將可執政至2030年

延伸閱讀

為明年奧運備戰 烏克蘭水上芭蕾選手不懼戰火 空襲警報聲中展開訓練

為明年奧運備戰 烏克蘭水上芭蕾選手不懼戰火 空襲警報聲中展開訓練
俄無人機攻擊敖德薩至少5傷 被炸美術館今滿124周年

俄無人機攻擊敖德薩至少5傷 被炸美術館今滿124周年
烏克蘭武裝部隊總司令稱戰爭陷僵局 遭俄羅斯駁斥

烏克蘭武裝部隊總司令稱戰爭陷僵局 遭俄羅斯駁斥
菲律賓武裝部隊總參謀長：跟台灣沒有軍事接觸 也不認為未來會有

菲律賓武裝部隊總參謀長：跟台灣沒有軍事接觸 也不認為未來會有

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

2023-11-03 02:10
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01

超人氣

更多 >
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣

當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝