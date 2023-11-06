生日禮物裝手榴彈 烏克蘭總司令顧問被炸身亡

烏克蘭 官員表示，烏國武裝部隊總司令的顧問今天在拆生日禮物時，因一份包裝成禮物的手榴彈爆炸而身亡。

法新社報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在通訊媒體Telegram表示：「很不幸地，我的助手兼親近好友柴斯狄亞科夫少校（Major Gennadiy Chastiakov）在他生日那天遇害。」扎盧茲尼並指出，柴斯狄亞科夫收到的禮物當中，一盒裝有不明爆炸裝置。

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）在Telegram聲明表示，柴斯狄亞科夫向兒子展示了一個他收到的生日禮物盒，內裝有手榴彈。

克利孟科說：「起初，柴斯狄亞科夫的兒子用手拿手榴彈，然後開始轉動保險 拉環。接著這名軍人從孩子手中搶走手榴彈、拉開保險拉環，造成悲劇性爆炸。」

克利孟科表示，警方已經確認是一名軍人送出這個致命禮物，並說目前正在調查中。

扎盧茲尼說，柴斯狄亞科夫身後留下妻子和4個小孩。

扎盧茲尼表示，自2022年2月俄羅斯 全面入侵烏克蘭以來，柴斯狄亞科夫已將「自己生命完全奉獻給烏克蘭武裝部隊並致力對抗俄羅斯侵略」。