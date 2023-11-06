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俄烏戰火延燒 歐盟可望推進烏克蘭入盟進程

中央社布魯塞爾6日即時報導
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩(右)。(路透)
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩(右)。(路透)

歐盟官員表示，歐盟執委會預計本周將建議，就烏克蘭申請入盟案，邁向程序的下一步。這對基輔來說是一項渴望的獎品，因為在俄羅斯入侵近2年後，基輔已經出現疲態。

路透報導，由主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）領導的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將於8日發布一份報告，其中將評估希望加入歐盟的國家進展。范德賴恩4日訪問基輔時，特別讚揚了烏克蘭的表現。

歐盟國家領袖峰會將於12月舉行，本周將發布的報告與建議，將為峰會決定是否啟動與基輔正式的入盟談判提供基礎。

入盟談判通常會花上好幾年的時間，候選國才能滿足廣泛的法律和經濟標準，而歐盟不願意接納一個處於戰爭狀態的國家。

儘管如此，成為西方世界一員仍是烏克蘭首要任務，烏克蘭軍隊面臨著戰鬥疲勞，並對重要的美國軍援的前景感到擔憂。

歐盟執委會今年6月曾經表示，啟動入盟談判所需的7項條件，烏克蘭已滿足其中2項。

范德賴恩4日在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）共同舉行的記者會上表示：「你們取得了巨大進展。」

她強調烏克蘭在改革司法、遏制寡頭控制和打擊洗錢的努力，「你們正在打一場關乎存亡的戰爭，同時也在深入改革你們的國家」。

范德賴恩表示，剩餘的步驟包括反貪腐和維護少數民族權利，相信烏克蘭很快就會完成，朝往歐盟的道路上前進。

澤倫斯基表示，基輔將履行這些條件，歐盟的正向決定將為他的社會和軍隊帶來新動力。他表示，烏克蘭最終將加入歐盟，兩者將更為強大。

澤倫斯基說，「歐洲不會出現灰色地緣政治區域。我們將為烏克蘭和所有歐洲國家的成長和發展奠定新基礎。我們將向國家和公民保證真正的經濟和社會安全。」

預計基輔本周將獲得批准，「但前提是」基輔必須更加努力解決腐敗問題，並且確保少數群體權利。後者係由匈牙利總理奧班（Viktor Orban）提出，他對自己與莫斯科的接觸感到自豪。

歐盟執委會8日的報告還將涵蓋其他希望加入歐盟的國家，包括喬治亞和摩爾多瓦。

歐盟 烏克蘭 澤倫斯基

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