我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

營造拜習會晤氛圍？ 美中氣候特使本周在加州碰面

無證客危機加大 芝加哥等5市長赴白宮要求伸援

對俄反攻陷入僵局 烏軍總司令坦承難有「深入與出色的突破」

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼將軍。(美聯社)
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼將軍。(美聯社)

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）受訪時承認，俄烏戰爭「陷入僵局」，並警告對俄反攻可能不會迅速獲得「深入與出色的突破」。

根據衛報轉載，扎盧茲尼接受經濟學人採訪時表示，「就像在第一次世界大戰，我們已經到了讓我們陷入僵局的技術水平」，將需要大規模的技術跳躍才能打破目前僵局，「很可能不會有深入與出色的突破」。

扎盧茲尼指出，烏軍突破俄軍防線時，理應能夠以一天約30公里的速度推進，「如果你看了北約教科書，以及我們計畫反攻時做的算術，4個月本該足夠讓我們到了克里米亞，在克里米亞作戰再回來」。

當麾下部隊毫無進展時，扎盧茲尼懷疑問題是否出在指揮官身上，於是走馬換將，卻仍然沒有帶來好運，直到重讀了一本1941年出版的書時，才獲得了一個觀點。

根據扎盧茲尼的說法，這本書的書名是「突破鞏固的防線」（Breaching Fortified Defence Lines），作者是一位蘇聯紅軍少將，對第一次世界大戰的戰役進行分析，「在我讀到一半之前，就意識到這是我們身處的境地。因為就像當時，我們當今的技術發展水平已經讓我們和我們的敵人都陷入僵持」。

扎盧茲尼還談到戰場上的現實，即俄羅斯對官兵生命的態度導致了進展緩慢，坦承他一開始相信可藉由讓俄軍蒙受重大傷亡，阻止其前進，「這是我的錯，俄羅斯已失去至少15萬人。在任何其他國家，這樣的死傷本該結束戰爭。說實話，這是一個封建國家，最便宜的資源就是人命，而我們擁有的最昂貴的資源就是我們的人民」。

俄羅斯 克里米亞 烏克蘭

上一則

毒菇牛排宴請公婆親友釀3死 澳洲婦女遭逮捕起訴

下一則

烏克蘭武裝部隊總司令稱戰爭陷僵局 遭俄羅斯駁斥

延伸閱讀

烏克蘭武裝部隊總司令稱戰爭陷僵局 遭俄羅斯駁斥

烏克蘭武裝部隊總司令稱戰爭陷僵局 遭俄羅斯駁斥
近日秘密運抵 烏克蘭首度以美援ATACMS飛彈攻擊俄軍

近日秘密運抵 烏克蘭首度以美援ATACMS飛彈攻擊俄軍
烏俄激戰烏東城鎮阿夫迪夫卡 3天來晝夜不停

烏俄激戰烏東城鎮阿夫迪夫卡 3天來晝夜不停
遭烏軍狂襲後 俄黑海艦隊多艘潛艦撤出克里米亞基地

遭烏軍狂襲後 俄黑海艦隊多艘潛艦撤出克里米亞基地

熱門新聞

23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22
日本岡山馬拉松將於今年11月12日舉行。 (圖截取自岡山馬拉松官網)

日本85歲高齡跑者 挑戰人生最後全馬拚完賽

2023-10-28 09:57
聯合國大會召開緊急特別會議，193個成員國27日壓倒性通過決議，要求以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯立即人道主義停火，讓援助物資進入加薩走廊並保護平民。新華社

聯大決議壓倒性通過要以哈人道停火 美不滿、以拒接受

2023-10-28 11:45

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時

下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃