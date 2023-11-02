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蓋洛普：絕大多數美國人認為金援烏克蘭要有時限

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蓋洛普：絕大多數美國人認為金援烏克蘭要有時間限制

記者顏伶如／即時報導
美國民眾對烏克蘭戰爭的支持度正在下降，絕大多數美國人認為美國金援烏克蘭要有時間限制。圖為眾院議長強生(右二)與同僚。(歐新社)
美國民眾對烏克蘭戰爭的支持度正在下降，絕大多數美國人認為美國金援烏克蘭要有時間限制。圖為眾院議長強生(右二)與同僚。(歐新社)

根據蓋洛普(Gallup)最新民調，美國民眾對烏克蘭戰爭的支持度正在下降，絕大多數美國人認為美國金援烏克蘭要有時間限制(time limit)。

統計顯示，61%美國成年人受訪時說，美國對烏克蘭提供金援「應該要有時間限制」，另外37%受訪者成年人則說，只要烏克蘭要求，美國應該持續提供援助。

若以政黨傾向區分，共和黨受訪選民當中，84%認為金援烏克蘭要有時間限制，但在民主黨受訪選民當中，持相同看法者只有34%。

蓋洛普調查同時顯示，41%美國成年人表示，對於協助烏克蘭驅逐俄羅斯，美國已經「做得太多」。相較之下，在今年6月的相同調查中，當時29%受訪者認為美國對於協助烏克蘭驅逐俄羅斯已經做得太多，2022年8月份的相同調查則24%受訪者持相同看法。

調查結果顯示，共和黨選民以及獨立選民對於烏克蘭戰爭的反對立場較為明顯。62%共和黨選民認為美國協助烏克蘭已經做得太多，比2022年8月相同民調的結果增加約20%。

將近50%獨立選民認為美國協助烏克蘭已經做得太多，但只有14%民主黨選民覺得美國已為烏克蘭做得太多。

就在拜登總統爭取為烏克蘭加碼提供援助之際，蓋洛普最新民調顯示，64%美國人認為，俄烏戰爭裡不管俄羅斯或烏克蘭都沒有勝算，這種觀點在兩黨選民當中頗為一致。若以政黨區分，66%共和黨選民及60%民主黨選民認為，俄烏戰爭裡沒有任何一方有贏面。

這項調查是在10月4日至16日之間舉行，針對全美抽樣選出2007名成年人完成調查，統計正負誤差在2%以下。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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