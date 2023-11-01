我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憑身高致勝？德桑提斯鬧「鞋門」 網疑他穿增高鞋墊

紐約萬聖節大遊行 華人不缺席

烏克蘭：敵火單日砲擊逾百聚落 俄軍2023年最猛攻勢

中央社基輔1日綜合外電報導
圖為烏克蘭士兵在哈爾科夫州（Kharkiv）。（路透）
圖為烏克蘭士兵在哈爾科夫州（Kharkiv）。（路透）

烏克蘭今天表示，俄羅斯於過去24小時內對超過100個聚落進行砲擊，這是今年以來俄軍攻勢最猛烈的一天。

法新社報導，烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）在社群媒體發文指出：「過去24小時有10個州的118個聚落遭到敵火砲擊，創今年以來遭到攻擊城巿和村落數量最高紀錄。」

地方官員表示，這波暗夜砲擊造成哈爾科夫州（Kharkiv）、赫松州（Kherson）各一人死亡。

與此同時，路透社報導，烏克蘭官員表示，俄羅斯也派出無人機展開夜襲，造成中部工業城市克列緬丘（Kremenchuk）一座煉油廠起火。遭到擊落的無人機殘骸則造成鄰近地區鐵路電力線毀損。

基輔表示，這座沒有營運的煉油廠於這場戰爭期間已遭莫斯科多次鎖定。波塔瓦州（Poltava）軍事行政長官普羅寧（Filip Pronin）表示，火勢很快就被撲滅。設施受損程度則不得而知。

基輔和西方盟友擔心莫斯科會繼去年之後，再度於寒冬來臨之前升高對烏克蘭能源基礎設施的攻勢。

烏克蘭空軍表示，俄軍趁夜派出20架無人機，鎖定軍事和關鍵基礎設施行襲擊，其中18架在抵達目標前遭到擊落。烏克蘭空軍並聲稱擊落一枚俄軍飛彈。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Serhiy Lysak）今天表示，一架俄軍無人機在南部尼科波巿（Nikopol）造成一人死亡、4人受傷。

烏克蘭 俄羅斯 社群媒體

上一則

尷尬畫面曝 赴德國自駕開進行人徒步區 美國家庭受到「注目禮」

延伸閱讀

眾院委員會擬提案 禁政府買中製無人機

眾院委員會擬提案 禁政府買中製無人機
傳無人機攻擊釀災…俄羅斯南部煉油廠失火 當局：火勢撲滅無人傷亡

傳無人機攻擊釀災…俄羅斯南部煉油廠失火 當局：火勢撲滅無人傷亡
俄猛攻烏東 白宮：俄軍處決抗命士兵、損失慘重

俄猛攻烏東 白宮：俄軍處決抗命士兵、損失慘重
近日秘密運抵 烏克蘭首度以美援ATACMS飛彈攻擊俄軍

近日秘密運抵 烏克蘭首度以美援ATACMS飛彈攻擊俄軍

熱門新聞

一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

2023-10-26 02:27
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全