烏克蘭：敵火單日砲擊逾百聚落 俄軍2023年最猛攻勢

圖為烏克蘭士兵在哈爾科夫州（Kharkiv）。（路透）

烏克蘭 今天表示，俄羅斯 於過去24小時內對超過100個聚落進行砲擊，這是今年以來俄軍攻勢最猛烈的一天。

法新社報導，烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）在社群媒體 發文指出：「過去24小時有10個州的118個聚落遭到敵火砲擊，創今年以來遭到攻擊城巿和村落數量最高紀錄。」

地方官員表示，這波暗夜砲擊造成哈爾科夫州（Kharkiv）、赫松州（Kherson）各一人死亡。

與此同時，路透社報導，烏克蘭官員表示，俄羅斯也派出無人機展開夜襲，造成中部工業城市克列緬丘（Kremenchuk）一座煉油廠起火。遭到擊落的無人機殘骸則造成鄰近地區鐵路電力線毀損。

基輔表示，這座沒有營運的煉油廠於這場戰爭期間已遭莫斯科多次鎖定。波塔瓦州（Poltava）軍事行政長官普羅寧（Filip Pronin）表示，火勢很快就被撲滅。設施受損程度則不得而知。

基輔和西方盟友擔心莫斯科會繼去年之後，再度於寒冬來臨之前升高對烏克蘭能源基礎設施的攻勢。

烏克蘭空軍表示，俄軍趁夜派出20架無人機，鎖定軍事和關鍵基礎設施行襲擊，其中18架在抵達目標前遭到擊落。烏克蘭空軍並聲稱擊落一枚俄軍飛彈。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Serhiy Lysak）今天表示，一架俄軍無人機在南部尼科波巿（Nikopol）造成一人死亡、4人受傷。