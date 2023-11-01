俄烏戰像「貓咪打架」？ 日雜誌道歉

日本郵購雜誌「通販生活」最新一期封面，將俄烏戰爭比喻為貓咪打架，引發烏克蘭大使館抗議。（取材自Ｘ平台）

俄烏戰爭已年餘雙方犧牲慘重，日本郵購雜誌「通販生活」的最新一期雜誌封面，將這場戰爭比喻為「貓咪打架」，雖然封面的詩有呼籲停戰之意，但顯然引喻失義；烏克蘭 駐日大使館嚴正抗議，雜誌發行商10月30日已公開道歉。

日本每日新聞報導，雜誌標題為「『能發動戰爭的國家』『可以（發動戰爭）的國家』--必須有二選一的決心」，主照下也印出一首有如詩作的短文，以貓的口吻寫著「烏克蘭人絕不會屈服於普亭 的侵略。奮鬥，奮鬥，奮鬥。殺啊，殺啊，殺啊。被殺，被殺，被殺。人類的戰爭，會把『保護』變成『互相殘殺』嗎？我們的打架最多只是受點傷。請向我們學習，請停止戰爭」。

儘管強調支持烏克蘭、反對俄國 侵略，「通販生活」仍表示「對於表達不當造成的誤解深感抱歉」，相關負責人稱正考慮下架雜誌。

此外，英國每日星報報導，俄羅斯總統普亭已逝世消息甚囂塵上，近日更傳出已在瓦爾代（Valdai）的別墅辭世，克林姆林宮消息人士爆料，目前俄國正由一名冒名替身在統治，這個人是聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），而且很多國家都知曉內情。

克宮情報人士在自行架設的Telegram社群頻道「General SVR」透露，自普亭10月22日心臟驟停接受急救撿回一命後，他上周已在瓦爾代的別墅過世，享壽71歲；並言之鑿鑿地稱，普亭之死已正式成為「國家機密」，還指新的領導人產生了，因此國家完成了政變。

「General SVR」報導稱，帕特魯舍夫就是新任統治者，而且很多國家都知道這點，「他同時透過數種管道，與幾位知情的國家領導人進行溝通，做出了延續路線的保證與各種承諾」。

針對普亭是否已經離世，克宮罕見在48小時內2次做出否認，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向官媒俄新社（RIA）痛斥這是「荒謬資訊」及「虛假新聞」。

另一方面，美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯占領區沃爾諾瓦哈（Volnovakha）10月28日驚傳滅門慘案，九口之家睡夢中遭槍斃，烏克蘭指控俄國士兵強占民宅不成殺人報復，連兩個小孩都不放過，引發社會大眾群情激憤。

烏克蘭頓內茨克市區域檢察辦公室公布初步調查結果指出，本月稍早，身著軍裝的俄國士兵要求受害者讓出房屋供俄軍使用，屋主拒絕，士兵則威脅將採取暴力行動。幾天後，俄國士兵重返，趁受害者一家睡夢中殘忍滅門。

根據凶案現場照片，鮮血噴濺到牆上，床上屍體滿是彈孔，部分呈現相擁的姿勢。