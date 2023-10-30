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烏克蘭：今年內將舉行峰會 商討俄烏戰爭和平計畫

中央社基輔30日綜合外電報導
烏克蘭外交部副部長托奇斯基。(路透)
烏克蘭外交部副部長托奇斯基。(路透)

烏克蘭外交部副部長托奇斯基29日宣布，基輔計畫在今年內舉辦世界領導人「和平峰會」。多國代表上周末在馬爾他共和國參加峰會，討論俄烏戰爭和平方案。

托奇斯基（Mykola Tochytskyi）會後透過電話告訴路透，這項目標仍是必要且可能的，事實證明國際仍對和平計畫有興趣。他還說，將邀請各國元首或政府首長出席峰會。

基輔表示，本月28、29日舉行的馬爾他和平峰會共有來自66國的代表親自出席或透過視訊連線參加。與8月在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）舉行的上一次和平峰會相較，本次參加的國家數量增加了20多個，但俄羅斯並未派代表出席馬爾他峰會。

根據托奇斯基的說法，馬爾他峰會討論了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年所提10點和平計畫中的5點，包括核安全、糧食安全、能源安全、釋放囚犯與被驅逐者以及領土完整。

他指出，烏克蘭爭取南方世界（Global South）國家支持的努力並未受到對以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突立場不同的影響，儘管這確實可能使外界更難將注意力集中在烏克蘭身上。

「（世界上）其他地區的軍事活動是否會讓局勢變得更加困難？當然有可能，但這再次證明澤倫斯基總統的方案很重要，因為它關乎和平。」

托奇斯基也證實，儘管烏克蘭努力說服北京派出代表與會，但中國並未出席馬爾他峰會。

他說，「我不清楚原因。據我所知，中國歐亞事務特別代表李輝曾在吉達表示他有計劃出席（馬爾他峰會）。」

他強調，烏克蘭歡迎中國或其他任何國家參加未來的和平峰會。

烏克蘭 澤倫斯基 北京

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