抗俄與打貪 烏克蘭兩面作戰

圖為烏克蘭士兵在基輔進行軍事訓練。（Getty Images）

烏克蘭 資深調查記者尼科洛夫（Yuri Nikolov）今年夏天披露一起烏克蘭軍方採購弊案；俄烏戰爭延燒之際，烏克蘭不僅要對抗俄羅斯 ，打貪反腐也成為基輔另一條戰線。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，尼科洛夫從烏克蘭採購軍用外套的通關紀錄發現異常，國防部付了2000萬美元給一家土耳其公司。這些雖標榜為冬季外套，看起來卻異常輕盈。他隨後取得從土耳其的運送紀錄並發現，外套原本每件單價約29美元，但從摩爾多瓦（Moldova）進到烏克蘭後，價格被改為89美元。

他懷疑，這些其實是夏季外套，卻宣稱是冬季外套，藉此方式將價格灌水。

尼科洛夫的報導掀起波瀾，導致自俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來即擔任烏克蘭國防部長的列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）被革職。

烏軍持續反攻，希望奪回被俄羅斯占領的領土之際，另一條戰線－打擊國內貪腐－也引發關注。

隨著烏克蘭深陷攸關生死的俄烏之戰，烏克蘭民眾也受夠了氾濫的貪腐問題。烏國總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）別無選擇，必須要有所回應。

基輔民主倡議基金會（Democratic Initiatives Foundation）等機構7月執行的一項民調顯示，61%的烏克蘭受訪民眾相信軍方採購存在貪腐是抗俄戰爭的一大阻礙。雖然澤倫斯基支持度仍高，但根據另一項民調結果，78%受訪者認為他應為烏克蘭貪腐問題負責。

日經報導指出，烏克蘭的貪腐問題可能會影響俄烏戰事未來發展。美國國會這個月通過臨時支出法案，以避免政府關門危機，但排除了對烏克蘭的援助。對那些反對向烏克蘭提供更多援助的共和黨人而言，烏克蘭貪腐是最容易攻擊的目標。

在俄羅斯大舉入侵之前，澤倫斯基就已遭到未能大力處理貪腐的批評，造成支持度下降。俄烏戰爭開打以來，烏克蘭記者及反貪倡議者擔心醜聞爆發恐影響全國團結及西方援助以致反而給予入侵者戰場上的優勢，因此紛紛噤聲。

直到尼科洛夫的報導出現，才激發民眾大聲說出來。今年1月，他也揭發有關烏克蘭國防部以市價3倍的高價為前線士兵採買食品的指控，採購合約價值約3.8億美元。

「如果合約涉及一小筆錢，我可能就不會將其公開」，尼科洛夫說，「考量到款項都還沒支付，我決定要做些什麼來阻止它」。

像其他許多記者一樣，尼科洛夫過去一段時間也避免報導貪腐相關新聞，擔心在烏克蘭力抗俄羅斯之際、損及國家名聲。

對於再度撰寫貪腐報導，尼科洛夫指出，自己並非針對列茲尼科夫或任何其他政治人物、官員，「我們不能讓應該花在前線士兵身上的經費被侵吞了」。

其他媒體機構也重啟自己的調查，包括反對黨、反貪組織在內的公民社會力量紛紛啟動本身的反貪行動。針對政治人物、官僚、國營企業的貪汙和盜用公款指控每天都出現在社群媒體上。

一名在基輔的外交官表示，西方國家正私下遊說澤倫斯基辦公室加強特別檢察官辦公室及國家反貪局的獨立性。

他說，如果高層官員遭調查，可能會打亂烏克蘭的抗俄戰爭。「我們會支持更強有力的反貪機構，並專注預防貪腐。」