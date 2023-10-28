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美駐烏大使：烏飛行員在美受F-16訓練 抗俄關鍵一環

編譯中心／綜合27日電
烏克蘭首批F-16飛行員與地勤已完成航空英語課程，前往莫里斯空軍國民警衛隊基地，接受真正的F-16基礎課程。（路透）
烏克蘭首批F-16飛行員與地勤已完成航空英語課程，前往莫里斯空軍國民警衛隊基地，接受真正的F-16基礎課程。（路透）

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）26日表示，烏克蘭飛行員現於美國接受駕駛F-16戰機訓練，這是基輔當局希望取得對抗俄羅斯所需的武器關鍵一環。

路透報導，美國8月同意在烏克蘭飛行員培訓完後，從荷蘭和丹麥移交F-16戰機給烏克蘭。

布林克在前身為推特（Twitter）的社群平台X上說，「烏克蘭飛行員現與亞利桑那州空軍國民兵一起接受F-16訓練」，「這是增進烏克蘭空防的關鍵一環。美國很自豪能與歐洲夥伴攜手支援烏克蘭抵禦俄羅斯殘酷侵略。」

俄烏戰爭至今打了20個月，烏克蘭6月進行反攻，奪回東、南部戰區的一些村莊，不過與去年在烏克蘭東北部遭占領區迅速挺進相比，進度慢很多。

烏克蘭目前仍持續遭飛彈與無人機攻擊基礎設施，俄羅斯襲擊目標包括發電網絡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已誓言建立「F-16聯盟」，且荷蘭與丹麥等國帶頭提供戰機。目前烏國空軍中大部分為前蘇聯時期飛機。

另外，網路上的虛假資訊浪潮正試圖削弱西方對基輔當局的支持，而這些支持在烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭中至關重要。

中央社引述法新社27日報導，專家表示，虛假資訊活動在多個國家以多種語言出現，加劇的傾向表明了背後有協同性行動。俄羅斯的主要目標是在西方社會中製造隔閡、製造兩極分化，並將對烏克蘭的幫助描繪成「有問題的」。

這波假訊息的出現正值人們將注意力轉移到以哈戰爭之際。俄羅斯預計將再次發動冬季轟炸行動，基輔正竭力留住西方支持。

法新社的事實查核人員曝光一系列與街頭藝術有關、嘲弄澤倫斯基的偽造影像。其中包括在社交媒體平台傳播的假照片，內容顯示波蘭華沙、德國柏林和法國巴黎等城市出現描繪澤倫斯基吞食其西方盟友金錢的塗鴉，但實際上並沒有這些圖畫。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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