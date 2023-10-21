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烏克蘭地方官員：俄飛彈攻擊郵政設施 釀6死14傷

中央社／基輔21日電
烏克蘭地方官員表示，俄羅斯以飛彈攻擊東北部哈爾科夫地區的郵政轉運設施，造成至少6人死亡、14人受傷。（路透）
烏克蘭地方官員表示，俄羅斯以飛彈攻擊東北部哈爾科夫地區的郵政轉運設施，造成至少6人死亡、14人受傷。（路透）

烏克蘭地方官員表示，俄羅斯今天以飛彈攻擊東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區的郵政轉運設施，造成至少6人死亡、14人受傷。

綜合法新社與路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上傳影片，內容似乎是一間嚴重受損的倉庫，周圍堆滿瓦礫，還有一個漆有烏克蘭郵政公司「新郵政」（Nova Poshta）標誌的貨櫃。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）表示，「俄羅斯占領者的襲擊造成6人死亡、14人受傷，均為新郵政公司轉運站的員工。」

席尼胡波夫還說：「受害者年齡在19歲至42歲之間，他們受到彈片和爆炸所傷。」他表示，在醫院接受治療的14人中，有7人傷勢嚴重，「醫師正在搶救他們的生命」。

席尼胡波夫說，「這完全是一個民用場所」，並說「俄方再度對哈爾科夫的和平民眾犯下恐怖攻擊」。

社群平台Telegram上發布的現場照片顯示，建築物的窗戶被炸毀，建築材料散落一地。

根據哈爾科夫州檢察官辦公室說法，俄軍在哈爾科夫以北的貝爾哥羅德（Belgorod）發射S-300飛彈，其中2枚飛彈擊中上述倉庫。

辦公室發言人丘本科（Dmytro Chubenko）告訴烏克蘭公共廣播公司Suspilne：「目前仍在持續分析現場殘骸，以確定確切傷亡人數。

烏克蘭 郵政 俄羅斯

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