烏克蘭官員：俄國襲擊烏東和烏南 造成3死4傷

烏克蘭官員表示，俄羅斯昨天和今天以砲火和飛彈襲擊烏克蘭東部和南部，造成至少3人死亡，另有4人受傷。圖為消防員在頓內茨克（Donetsk）地區被砲火擊中的倉庫滅火。（路透）

烏克蘭 官員表示，俄羅斯昨天和今天以砲火和飛彈襲擊烏克蘭東部和南部，造成至少3人死亡，另有4人受傷。

法新社報導，這波攻勢發生在雙方為嚴冬作戰做準備之際，俄國 正試圖壓制烏克蘭為奪回被占領土所發起的反攻。

赫松州（Kherson）州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）表示，俄國昨天向烏克蘭控制的南部赫松州發射數百枚砲彈。

普羅克丁今天早上表示：「俄軍擊中了赫松州聚落的住宅區。俄國的進攻造成1人死亡，另有1人受傷。」

在另一起攻擊中，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Sergiy Lysak）表示，俄國飛彈擊中克利福洛市（Kryvyi Rih）鄉間屋舍建築群，導致1名60歲男子喪生，1名婦女受傷。克利福洛市是烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）的家鄉。

賴薩克昨天晚間表示：「她傷勢嚴重，已送往醫院。襲擊引起的火災已被救難人員撲滅。」

賴薩克隨後在今天表示，俄國對位於第聶伯河畔（Dnipro River）的城市尼科波（Nikopol）砲擊造成1人喪生。尼科波擁有約10萬居民。

尼科波市長薩尤克（Oleksandr Sayuk）表示：「敵軍再次重砲襲擊和平的尼科波。1名男子不幸在襲擊中喪生。」