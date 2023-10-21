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美歐因中東衝突轉移注意力 普亭對烏戰事更有信心

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭19日前往頓河畔羅斯托夫，在南方軍事總部聽取總參謀長吉拉西莫夫大將對俄烏戰事的簡報。路透 / Sputnik
俄羅斯總統普亭19日前往頓河畔羅斯托夫，在南方軍事總部聽取總參謀長吉拉西莫夫大將對俄烏戰事的簡報。路透 / Sputnik

彭博資訊21日報導，隨著俄羅斯烏克蘭戰爭即將迎來第二個冬天，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間的衝突日益嚴重，讓烏克蘭的歐美盟友轉移了注意力，俄羅斯總統普亭對俄方軍力能夠拖垮烏克蘭越來越有信心。

根據三位知情人士說法，克里姆林宮確信局勢發展正在朝向對普亭有利的方向移動，而且他將能夠保住俄軍入侵時占領的烏克蘭東部與南部領土。

其中的兩人說，當普亭為三月總統選舉做準備時，俄羅斯正在拖延時間，目的就是要確保俄方目前占據的領土，並在俄烏雙方都無法取得決定性突破的情況下，等候美國與歐洲的戰爭疲勞加劇，將壓力轉移到基輔當局頭上，尋求一個解決方案。

儘管如此，普亭結束他跟中國國家主席習近平的會談返國後，19日前往頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），在南方軍事總部聽取了負責烏克蘭戰事的俄軍總參謀長吉拉西莫夫大將簡報。彭博資訊指出，可以肯定的是，在俄羅斯的菁英圈子中，很少有人分享了普亭的樂觀態度。他們對於俄烏戰爭前景仍然深感悲觀，看不到停止戰事的方法。

同時，即使戰場上的氣候條件惡化，烏克蘭仍有意在秋冬兩季繼續反攻。而在以色列對上哈瑪斯的戰爭所引發的危機不斷攀升之際，美國和其他北約盟國仍表示致力提供武器和援助，以幫助烏克蘭擊敗俄羅斯的入侵。

卡內基國際和平基金會俄羅斯與歐亞計畫的國防與安全問題高級研究員馬西科特（Dara Massicot）表示，以目前的狀況而言，因為俄羅斯試著等待西方國家退出，維持現狀就適合他們，「堅守陣地是俄軍想做的最低限度，但克里姆林宮的目標仍是占領更多領土」

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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