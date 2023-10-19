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重啟核試？俄通過撤銷禁止核試條約

編譯中心／綜合18日電
俄羅斯下議院國家院18日撤銷俄羅斯之前已批准的「全面禁止核子試爆條約」。（取材自THE STATE DUMA）
俄羅斯下議院國家院18日撤銷俄羅斯之前已批准的「全面禁止核子試爆條約」。（取材自THE STATE DUMA）

俄羅斯下議院18日以415票、全數通過一項法律，撤銷俄羅斯之前已批准的「全面禁止核子試爆條約」( CTBT)；俄國撤銷對這項條約的批准，可能重啟已暫停30多年的核試驗。

央廣報導，俄羅斯總統普亭在這個月5日敦促國會做出改變，以「反映」與美國對這項條約的相同立場，美國已簽署由聯合國大會在1996年通過的「全面禁止核子試爆條約」，但是至今仍未批准這項條約。

這項條約禁止進行任何涉及核爆試驗的行為，並將這類試驗列為禁忌，在本世紀只有北韓進行過核子試爆。

不過，俄羅斯表示，除非華盛頓恢復核爆試驗，否則莫斯科不會進行這類試爆，但是軍備控制專家擔心，俄羅斯可能正在慢慢地朝著恢復核子試驗邁進，西方國家則是將此視為俄羅斯在烏克蘭戰爭期間的核升級行為。

俄羅斯的通訊社報導，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日抵達北韓，正值西方對於莫斯科和平壤這兩個歷史盟友深化軍事關係日益引以為憂之際，這項訪問格外引發關注；克里姆林宮發言人稍早曾透露，拉夫羅夫兩天行程可望部分聚焦為普亭未來出訪打好基礎。

北韓領導人金正恩上個月訪問俄羅斯，並且邀請普亭回訪，金正恩和普亭的高峰會引發西方憂心平壤恐怕會對莫斯科提供用於曠日持久烏克蘭戰爭的武器。

此外，針對美國指控北韓已經開始對俄提供用於烏克蘭戰場的武器，莫斯科對此予以駁斥。

美國13日指出，兩國間的武器運輸作業已經展開，並表示北韓近數周來對俄羅斯運送超過1000個貨櫃的軍事裝備和彈藥。

不過克宮17日表示，美國沒有提所謂運交武器的證據，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對此回應說：「他們一直在通報這種事，卻沒有提出任何證明。」

華府分析網站跨越緯線（Beyond Parallel）上周也提出衛星影像，表示沿俄羅斯和北韓邊境鐵路運量「史無前例地」暴增，強調一連串活動「可能顯示北韓對俄羅斯提供武器和彈藥」。

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