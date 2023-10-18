澤倫斯基想訪問 以色列1句話秒拒

烏克蘭總統澤倫斯基也表態力挺以色列。（Getty Images）

以巴衝突持續升溫，同樣身處戰火的烏克蘭 總統澤倫斯基也表態力挺以色列 ，甚至還想訪問以色列，但遭以色列拒絕，稱「時機不對」。此外，美媒披露烏克蘭首度運用美援的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈攻擊俄羅斯 軍隊，造成數十名俄羅斯人傷亡，並摧毀9架直升機。

以色列新聞網站Ynet援引未公開消息報導，澤倫斯基原本希望與美國國務卿布林肯一起出訪以色列，以表聲援，但遭到以方婉拒，稱時機還不成熟。布林肯16日抵達以國，表達美以團結一致。

此前，澤倫斯基譴責哈瑪斯對以色列發動攻擊並表示支持，稱「無論誰使用恐怖活動，誰都是針對全世界的罪犯。無論誰支持恐怖主義，都是針對全世界的罪犯。」

此外，華爾街日報17日獨家披露，烏克蘭對俄羅斯軍隊發射了美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，標誌著這款武器已首度應用於俄烏衝突。

根據知情人士說法，少量ATACMS飛彈已在最近幾天秘密送往烏克蘭，將強化烏軍在反攻重要階段對俄軍進行長程打擊的能力。

報導指出，美方提供的ATACMS型號射程約161公里。烏克蘭軍方通訊部門則在社群媒體「紙飛機」表示，烏軍「對盧甘斯克和別爾江斯克附近的敵方機場和直升機進行精準打擊」。

烏克蘭特種部隊指出，此次攻擊造成了數十名俄羅斯人傷亡，摧毀9架直升機、一個防空系統發射器和一處彈藥庫，並稱烏軍收到情資，指俄軍運用這兩座機場作為飛機、軍事設備和彈藥基地，因此對兩處進行打擊。

另據天空新聞報導，美國財政部長葉倫表示，美國的經濟和公共財政狀況良好，「當然」有能力同時支持以色列和烏克蘭兩條戰線，她敦促共和黨人任命一位新的眾議院議長，以便為以色列和烏克蘭提供更大的財政支持。

葉倫表示，現在「真正要做的是由眾議院來找到一位議長，讓他就任，並使我們能夠通過立法」， 以便獲得更多的財政支持，「我們確實需要為以色列和烏克蘭提供資金。這是當務之急」。

葉倫還強調，「美國當然有能力支持以色列並滿足其軍事需求，我們也能夠而且應該支持烏克蘭對抗俄羅斯。」