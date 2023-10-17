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南韓史上最大國防展登場 拚當第4大軍火出口國

編譯中心／綜合16日電
主辦單位表示，參與的企業數量超乎以往，美國的B-52戰略轟炸機(圖)將進行史無前例的飛越，並罕見地降落在朝鮮半島一處空軍基地。（路透）
主辦單位表示，參與的企業數量超乎以往，美國的B-52戰略轟炸機(圖)將進行史無前例的飛越，並罕見地降落在朝鮮半島一處空軍基地。（路透）

南韓史上最大規模的國防展覽會將在17日登場，南韓將尋求推進武器銷售，實現成為世界第四大武器出口國的目標。同時，一架可攜帶核彈頭的美國B-52戰略轟炸機也將進行史無前例的飛越，並罕見地降落在朝鮮半島一處空軍基地。

據央廣報導，南韓的國防出口近年約位居世界第九位，但南韓總統尹錫悅要求更上層樓，繼去年達成創紀錄的173億美元武器銷售後，南韓政府已設下今年國防出口達200億美元的目標。

美國空軍上校卡麥隆（Charles Cameron）表示，為了紀念南韓與美國結盟70周年，這次的國防展將比以往更大規模地展示美軍力量，其中包括B-52在內。

此外，南韓國防部16日證實美國公開的朝俄武器交易消息，並表示北韓被發現輸往俄羅斯的1000多個貨櫃，裝載量相當於數十萬發砲彈。

韓聯社報導，南韓國防部官員雖不方便透露具體內容，但以俄方目前最需要的砲彈計算，這批貨運量不容小覷。統一部也表示，雖然平壤當局不斷否認與俄羅斯進行武器交易，「但實際情況正陸續曝光」，要求俄羅斯負起身為聯合國安理會常任理事國的責任，終止與北韓武器交易。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）於當地時間13日表示，根據美方監測情報，北韓近幾周已向俄羅斯運送1000多個貨櫃的軍事裝備及彈藥，以用於烏克蘭戰爭。據烏克蘭統計，俄羅斯部隊每天發射約6萬發子彈。

南韓外交部14日對此指出，北韓與俄羅斯的武器交易等合作不僅明確違反聯合國安理會決議，也嚴重威脅朝鮮半島和平穩定，南韓政府將持續與美方合作監視相關動態，並考慮採取更多因應措施。

朝鮮半島和平交涉本部長金健16日上午也在印尼雅加達與美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）會面，討論朝俄武器交易的相關情報與因應措施，雙方也同意強硬因應北韓後續所有挑釁行動，包括北韓先前預告將在10月進行的「衛星」發射。

南韓 北韓 俄羅斯

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