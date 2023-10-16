俄烏戰爭邁入第600天 雙方皆稱自己占上風

烏克蘭總統澤倫斯基到頓巴斯前線視察。(新華社)

俄羅斯 對烏克蘭 的侵略今天邁入第600天，雙方持續進行激戰，皆聲稱己方在軍事方面處於優勢。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，在俄烏全面戰爭進入第600天之際，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）對國民發表演說，感謝每一位為國家自由奮鬥及努力的人。

澤倫斯基在臉書貼文寫道：「600天了。擁有不放棄的意志，就會獲得自由。基於團結的自由總是占上風。重點是不浪費時間。不要失去團結。不要讓懷疑腐蝕意志。」

他還寫說：「我們每天都須增強烏克蘭的實力。我們每天都須摧毀占領者。我們每天都須盡一切努力，確保烏克蘭人的未來只屬於烏克蘭人。」

烏軍聲稱，他們繼續在整個前線展開進攻行動，正在耗盡俄軍的力量。

另一方面，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天表示，烏克蘭的反攻已完全失敗。他還說，俄軍正改善在哈爾科夫（Kharkiv）、頓內次克（Donetsk）地區及南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的情況。

在中國中央廣播電視總台今天播出的專訪中，蒲亭聲稱，烏克蘭的反攻「迄今沒有任何成效，只有巨大損失」。