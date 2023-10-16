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東北戰況惡化 烏克蘭憂西方軍援過高峰

編譯中心／綜合15日電
烏克蘭人近日因以巴戰起、美歐支持不確定，擔心西方世界的援助將減少。圖為烏國總統澤倫斯基（左）13日在敖德薩與荷蘭總理呂特舉行會談。（Getty Images）
烏克蘭人近日因以巴戰起、美歐支持不確定，擔心西方世界的援助將減少。圖為烏國總統澤倫斯基（左）13日在敖德薩與荷蘭總理呂特舉行會談。（Getty Images）

在以哈戰起、美歐支持不確定之際，如今烏克蘭人擔心西方世界的援助將減少，已有人認為，烏國獲得的支持已過了高峰。另一方面，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）稱，東部前線北方區域的戰況在最近幾天「明顯惡化」。

紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基上周在明顯焦慮中親自前往布魯塞爾，與北大西洋公約組織會員國的國防部長會晤，他擔心以巴衝突將轉移世人對俄烏戰的關注，也將使烏克蘭減少獲得他們所需的武器。

美國及北約官員都請澤倫斯基安心，說將立即再提供20億美元的軍事援助。但紐時指出，即使是在以巴衝突7日爆發前，歐洲及美國都有一種強烈感覺，即世界已達「烏克蘭高峰」，也就是說，各國對烏克蘭的支持再也不會像數月前那麼高。

就美國來說，不支持烏克蘭的前總統川普參選下屆總統，已讓人信心動搖，懷疑美國不會繼續大舉支持烏克蘭。就算是歐洲，支持烏克蘭也越來越是個意見分歧的議題。不久前的斯洛維尼亞國會大選，反對軍援烏克蘭的在野黨勝出，成為國會最大黨。波蘭原是烏克蘭最堅定的盟友，15日的國會大選中也凸顯了波烏之間的緊張。德國極右派反對軍援烏克蘭，總理蕭茲正努力爭取選民認同他加強軍隊的主張。

烏克蘭國會議員雅斯科（Yelysaveta Yasko）說，她很悲觀，因為烏國已打了600多天的仗，她現在看不到有領導人採取行動支持烏克蘭。她還說，許多民調顯示民眾仍支持烏克蘭，但各國政治人物開始把烏克蘭當作政爭題材，因此烏克蘭成為其他國家的工具，變成受害者。

多位歐盟外交及安全政策高官說，如果美國刪減對烏克蘭的援助，歐洲無法填補那個援助上的落差。俄國總統普亭曾說，烏克蘭若無西方國家援助，撐不過一周。

此外，中央社引述法新社報導，俄羅斯總統普亭表示，俄軍在烏克蘭的攻勢已取得戰績，包括在戰鬥激烈、深具象徵意義的工業中心阿夫迪夫卡（Avdiivka）。

烏克蘭 澤倫斯基 普亭

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