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烏俄激戰烏東城鎮阿夫迪夫卡 3天來晝夜不停

中央社／阿夫迪夫卡12日綜合外電報導
俄羅斯和烏克蘭軍隊12日在烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）周遭爆發激烈戰鬥。圖為附近區域11日冒出陣陣濃煙。（路透）
俄羅斯和烏克蘭軍隊12日在烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）周遭爆發激烈戰鬥。圖為附近區域11日冒出陣陣濃煙。（路透）

繼莫斯科發動數月以來最大規模之一的軍事攻擊後，俄羅斯烏克蘭軍隊今天在烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）周遭爆發激烈戰鬥。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，烏軍在戰鬥第三天堅守陣地；市政官員提到，俄軍攻擊持續不斷。

烏克蘭官員描述了阿夫迪夫卡及周邊地區在俄軍全天候攻擊下遭受破壞的景象。

阿夫迪夫卡軍事行政首長巴拉巴希（Vitaliy Barabash）告訴烏克蘭網路電視頻道Espreso TV：「一切都很困難、很緊張。三天以來，無論白天或夜晚，戰鬥未曾停止。」

烏克蘭軍事指揮官若林（Maksym Zhorin）在社群媒體上傳的影片顯示，濃煙從破碎的廢棄公寓大樓湧出，空蕩的街道上散落著瓦礫及損毀的設施。

基輔當局表示，莫斯科已重新部署許多軍人和大量裝備至阿夫迪夫卡地區，以示俄軍在烏軍於烏東和烏南展開反攻四個月後仍有能力反擊。

阿夫迪夫卡有一座大型煉焦廠，位於頓內茨克（Donetsk）地區，地處俄羅斯控制的頓內茨克市西北郊。

阿夫迪夫卡已成為抵抗俄軍的象徵。儘管俄國聲稱已吞併頓內茨克，阿夫迪夫卡的存在有助於確保俄方未完全掌控這個地區。

自俄羅斯2022年2月揮軍入侵以來，烏軍一直保衛阿夫迪夫卡，堅持對抗俄羅斯支持的武裝分子。這些武裝分子在俄羅斯2014年侵吞克里米亞（Crimea）後掌控了烏東。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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