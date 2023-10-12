澤倫斯基突訪總部 北約承諾援烏不變

美國國防部長奧斯丁（左）向基輔提供新軍援，以幫助烏克蘭抵禦預期中的俄羅斯冬季攻擊；圖為烏克蘭總統澤倫斯基參加北約國防部長會議，兩人會晤討論。（Getty Images）

烏克蘭 總統澤倫斯基 11日突然訪問北約 在布魯塞爾總部，這是澤倫斯基在俄羅斯入侵烏克蘭後首次造訪，他擔心以色列與哈瑪斯開戰，烏克蘭被邊緣化，敦促盟友增加武器供應，幫助烏克蘭為冬季作戰做準備；北約表示援烏不變，而且北約計畫與以色列召開防長會議。

澤倫斯基同時也參加了北約國防部長會議，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在會議開始時向澤倫斯基保證，美國是烏克蘭戰爭的主要援助貢獻者， 他說：「只要需要，美國就會提供所需的服務；而且無論多久，美國都會與烏克蘭站在同一陣線。」

奧斯丁還宣布，美國將以防空防禦系統的形式向烏克蘭提供包括防空飛彈、價值2億美元的新軍事援助，這是烏克蘭在冬季到來之前的迫切需求，他保證，這項援助將使美國的軍事支持總額達到4390萬美元。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）向澤倫斯基保證了北約歐美盟國對烏克蘭支持的承諾，「你們的戰鬥就是我們的戰鬥，你們的安全就是我們的安全。」

史托騰柏格表示，俄羅斯總統普亭「準備再次利用冬季作為戰爭的武器」，攻擊烏克蘭的能源基礎設施，並稱，「我們需要防止這種情況發生，有了更先進和強大的防空能力，我們可以發揮很大的作用。」

北約一位歐洲外交官本周總結道，歐洲既沒有意願，也沒有實力。然而，短期內，應該沒有人擔心由於美國宣布增加軍事援助支持以色列，可能會中斷或審查當前援烏計畫。

另據路透報導，德國11日公布提供烏克蘭價值約11億美元的援助計畫，包括防空系統、武器和戰車；英國和北歐盟國同樣宣布對烏提供1.23億美元軍援，補強烏軍在清除雷區等方面的裝備。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說：「德國將持續持續支援烏克蘭，提供它最迫切需要的防空、彈藥和戰車。」

英國國防部表示，總額超過1億美元的軍援新方案將提供烏軍士兵穿越雷區，橫越河流和戰壕的所需設備，同時還包括重型工事車輛，藉以摧毀俄羅斯埋設的非爆炸性障礙物，並協助烏軍建立防禦陣地以保護關鍵的國家基礎設施。

英國國防部稱，這項新方案為英國管理的「國際烏克蘭基金」（International Fund for Ukraine, IFU）一部分。此基金係由英國、挪威、荷蘭、丹麥和瑞典等國家籌組而成。