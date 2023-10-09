共和黨議員憂拜登政府援烏 排擠對台支持

共和黨籍聯邦眾議員柯林斯(右)。(美聯社資料照)

一些共和黨 國會議員因主張加強軍援台灣，而反對美國繼續援助烏克蘭 。但台灣和許多友台人士卻不一定贊同，他們認為台灣命運與烏克蘭緊密相連，中國會緊盯美國相關行動。

美聯社報導，共和黨籍聯邦眾議員 柯林斯（Mike Collins）認為中國對美國是更大威脅，主張應做更多努力來武裝台灣，因此在法案投票時反對提供烏克蘭軍事援助。對柯林斯和一些其他共和黨國會議員而言，台灣和烏克蘭實際上在美國有限軍援資源上彼此排擠。

不過，台灣和許多友台人士卻不一定這麼看。他們反而認為，台灣的命運與正奮戰抵抗俄羅斯全面侵略的烏克蘭緊密相關。因為中國正在密切觀察美國是否有足夠政治耐力，在一場曠日持久且成本高昂的戰爭中繼續支援盟友。

此外，美國對烏克蘭的軍援已經促使武器製造商加緊生產，這也可能有利於台灣應對台海戰爭。

駐美代表蕭美琴5月在馬侃研究所（McCain Institute）主辦的塞多納論壇（Sedona Forum）致詞時表示：「烏克蘭的續存也是台灣的續存。烏克蘭的成功也是台灣的成功。」

不過，台灣一直小心不捲入美國國內對於是否繼續援助烏克蘭的相關爭論。針對國會為防止政府在10月1日關門而通過的臨時撥款法案，當中刪除了對烏克蘭的金援，駐美代表處的回應顯得謹慎。

代表處在回覆美聯社詢問的電子郵件中表示：「台灣對於能夠獲得美國兩黨強力支持感到感激，我方將繼續與美國一同努力維持台灣海峽的和平與穩定。」

儘管如此，華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，國會拒絕將援烏包括在撥款法案中，這在台灣響起「警鐘」，尤其是台灣政府「曾經論述說，烏克蘭的勝利與否攸關台灣存亡」。

葛來儀表示：「雖然尋求讓美國停止支援烏克蘭的共和黨人，大多數依舊非常支持台灣，也願意盡更大努力來協助防衛台灣。但（在台灣）仍然存在這些憂慮。」

柯林斯7月初訪台，返回美國後要求政府快點交付對台軍售。他表示，延遲的原因除了美國製造工作塞車，還歸咎於「拜登（Joe Biden）政府分心，讓運交武器給烏克蘭優先於運交給台灣」。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）的軍事和政治力中心資深主任鮑曼（Bradley Bowman）則不同意這樣的邏輯。他說：「這不是零和賽局。台灣支持美國援助烏克蘭，他們了解（釋出）威懾訊息有效。」

鮑曼並指出，從實務層面來看，美國對烏克蘭的軍援正在幫助自身擴大武器生產，這對於台灣以及美國的戰備加強都有助益。

德州共和黨籍聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）也表示，美國國會對台灣的支持並未減少。他4月曾以眾院外交委員會主席身分率領一群跨黨派美國國會議員訪台。

麥考爾出席駐美代表處國慶日活動受訪時表示：「我們討論援助烏克蘭的議題時，整個過程我都沒聽過任何一人抨擊台灣。」

葛來儀認為，即使美國若對烏克蘭的支持正在減弱，中國領導階層也不太可能低估美國對台灣的支持，但很可能利用任何美國不金援烏克蘭的事例來進行宣傳操作，在台灣民間散播對於美國承諾防禦台灣的懷疑。