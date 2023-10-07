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美擬推援烏包裹 盼烏先撐1年 俄稱或恢復核試

編譯中心／綜合6日電
俄羅斯總統普亭表示，俄國有可能逾30年來首度恢復核試，且可能撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准。（路透）
俄羅斯總統普亭表示，俄國有可能逾30年來首度恢復核試，且可能撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准。（路透）

美國共和黨聯邦眾議院議長麥卡錫遭罷免，美國援烏恐戛然而止。白宮為此正研究推動新援烏包裹，助烏克蘭撐過明年11月美國總統大選後。

華盛頓郵報5日報導，美國國會正陷入停頓，幾位共和黨議長人選更質疑援烏政策。總統拜登擔憂影響援烏，已表明將盡快發表重大談話。

白宮尚未敲定撥款援烏新方法。拜登政府高官說，下一步主要取決於誰出任眾院議長。現正商討應否推一個更具戰略性的大型援烏包裹，除讓基輔能撐過美國大選，並避免美國國會在大選年還要不斷表決援烏法案；抑或先推小規模的短期援烏計畫，好較有機會獲共和黨議員放行。美國行政與立法部門的部分挺烏人士則支持前者。

目前雖仍有足夠撥款權限支應烏克蘭的戰場緊急需求，但不確定能保持多久。拜登政府高官還說，鑑於眾院動向難以預料，行政部門已不再尋求在協商短期政府撥款法案時，納入240億美元援烏經費。

推動援烏一年的大包裹，必遭拉麥卡錫下馬的共和黨強硬右派力阻。目前兩位呼聲較高的該黨眾院議長人選：喬登4日已表態反對又再通過援烏包裹；史卡利斯雖沒喬登強硬，卻也須面對黨內強硬右派要求將錢先用於美國國內的施壓。

另外，路透報導，俄羅斯總統普亭昨天說，他聽見了國內要求開始測試核武的呼聲，俄國有可能逾30年來首度恢復核試，且可能撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准。

據報導，俄羅斯擁有全球最大核武庫，身為最終決策者的普亭也表示，俄國先前成功測試了「海燕式」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈；他曾形容這種可搭載核彈頭的飛彈能力無與倫比。

不過普亭說，沒有必要改變俄羅斯的核武方針，畢竟任何針對俄國的攻擊都會瞬間引發數百枚核彈回應，沒有敵人能夠倖存。

普亭談到核武方針、闡述俄國可能在哪些情況下動用核武的政策時說：「我們需要改變這個嗎？而原因是？一切都可以改變，我只是不認為有必要。」

普亭 共和黨 俄國

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