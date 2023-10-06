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批西方自大 普亭：俄正嘗試結束戰爭

編譯中心／綜合5日電
俄羅斯總統普亭5日於俄國索契的年度瓦爾岱國際論壇發表演說。（美聯社）
俄羅斯總統普亭5日於俄國索契的年度瓦爾岱國際論壇發表演說。（美聯社）

俄羅斯總統普亭5日於俄國索契的年度瓦爾岱國際論壇（Valdai International Discussion Club）發表演說，嚴詞痛批西方國家自大且「脫離現實」，並重申發動俄烏戰爭的並非俄國，並表示俄國正嘗試結束戰爭。

路透5日報導，普亭抨擊西方國家對世界的影響是一場大型龐式騙局。普亭說：「我們總是聽到『你們必須』、『你們一定要』、『我們嚴正警告』等字眼。但你們是誰？你們有什麼權利警告別人？也許輪到你們屏除自負、停止這樣對待世界了」。

普亭宣稱，該停止殖民統治時代的思考方式，並表示俄方持續將各方利益納入考量、試圖提供解方，但西方國家似已全然忘記合理的自我約束，或是做出妥協以達成各方都能接受的結果。

針對俄烏戰爭，普亭表示，來自西方的軍事與政治壓力永遠會持續增加，而俄方必須回應。他再度宣稱發動俄烏戰爭的並非俄國，普亭並表示俄國正嘗試結束戰爭。

針對西方國家，普亭指稱，在一個由「隨意」主宰的國際系統中，任何人都可能因不受霸權國家喜歡而遭攻擊。普亭聲稱，這個霸權國家已失去分寸並脫離現實。

普亭痛批，依循集團方針、渴望將世界推入「我方」與「對方」之間的持續衝突情境，是20世紀的遺毒、西方政治文化的產物，「西方國家永遠需要一個敵人」。

另一方面，諾貝爾物理學獎今年由研究阿秒脈衝領域的3名學者呂利耶（Anne L’Huillier）、亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini）和克勞茲（Ferenc Krausz）共獲殊榮，三人將均分1100萬瑞典克朗（約99.9萬美元）的獎金，克勞茲表示，諾貝爾這筆獎金，將會和他近期獲得的所有獎金一般，捐給幫助失學烏克蘭兒童的機構「Science 4 People」。

「Science 4 People」為克勞茲一年半前成立的協會，目的在於幫助受戰爭影響而無法獲得教育的人們及兒童。首批計畫幫助30名失去家園的烏東兒童，如今他們在烏克蘭西部村落小學找到了庇護所；此外，也為300多名無法上課的學生提供遠距教學、改善學校膳食、新建中途之家等等。

今年諾貝爾物理學獎得獎人克勞茲，宣布要將獎金捐出來幫助烏克蘭失學兒童。（路透）
今年諾貝爾物理學獎得獎人克勞茲，宣布要將獎金捐出來幫助烏克蘭失學兒童。（路透）

普亭 俄國 諾貝爾

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