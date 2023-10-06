歐美支援動搖 澤倫斯基疾呼：烏克蘭若敗 俄5年後再打他國

烏克蘭總統澤倫斯基5日在西班牙出席「歐洲政治共同體」峰會。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天提醒歐洲各國領袖，若歐陸對基輔的支持產生動搖，俄羅斯 可能會在5年內重建軍力，並攻擊其他國家。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在西班牙格拉納達（Granada）出席「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會時並表示，雖然華府和歐洲國家出現了「政治風暴」，但他對美國和歐洲繼續提供財政支援仍充滿信心。

澤倫斯基發表演講時，情緒激動地描述烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv）的兒童為了躲避空襲，而在地鐵站上課，或透過遠距學習。

他在格納拉達峰會上表示：「在烏克蘭建立起完全有效的防空系統之前，孩子們是無法上學的。」

烏克蘭官員說，俄羅斯今天攻擊哈爾科夫一座村莊，造成至少51人喪生，其中包括一名6歲男孩，凸顯戰爭的恐怖。

澤倫斯基表示，歐洲提供烏克蘭額外軍事裝備，可有助確保「無人機、戰車或其他俄國武器，不會攻擊歐洲其他國家」。

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲政治共同體於去年成立，旨在促進從挪威到摩爾多瓦（Moldova）等40多個國家之間的合作。

無論是在美國或歐洲，政治動盪使得民眾對是否繼續支持烏克蘭產生質疑，而這次格拉納達峰會為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）等領袖提供一個機會，以重申他們對烏克蘭的承諾。

美國聯邦眾院共和黨人陷入內鬥，使得預算協商變得更加複雜，總統拜登原本對達成協議向烏克蘭提供援助充滿信心，現在也公開表示感到憂心。

歐洲對烏克蘭的支持似乎也變得較不堅定，斯洛伐克親俄前總理費科（Robert Fico）上週末在大選中勝出，而他選前曾矢言將終結對烏克蘭的軍援。

澤倫斯基坦言這讓他感到擔憂，但表示他仍對持續獲得支持感到樂觀。他說：「美國的局勢很危險，這是一個難熬的時期。我認為美國與歐洲將與烏克蘭團結一致，我們將同心協力度過這場危機。」