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澤倫斯基出席西班牙峰會 籲西方協助強化防空系統

中央社基輔5日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基(右)（Volodymyr Zelenskyy）參加聚集了近50個歐洲國家領袖的『歐洲政治共同體』（European Political Community）峰會。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基(右)（Volodymyr Zelenskyy）參加聚集了近50個歐洲國家領袖的『歐洲政治共同體』（European Political Community）峰會。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他在西班牙城市格拉納達參加聚集了近50個歐洲國家領袖的『歐洲政治共同體』（European Political Community）峰會。

法新社報導，這次訪問正值澤倫斯基遊說西方盟友提供更多軍事援助和防空系統之際，官員們警告，俄羅斯可能會在冬季發動更激烈的攻勢。

澤倫斯基在社群媒體貼文寫道：「西班牙格拉納達（Granada）。『歐洲政治共同體』峰會。我們將以聯合形式舉辦重要的雙邊會議。」

澤倫斯基指出：「對我們來說，特別是在冬天來臨之前，重點是要加強防空能力，我們已經有和夥伴們達成新協議的基礎。我們正在準備確認和實施它們（即協議）。」

自從俄國退出由聯合國斡旋達成的黑海穀物協議後，俄軍便加強針對多瑙河沿岸和敖德薩（Odesa）港口的烏克蘭穀物出口基礎設施加強空襲。黑海穀物協議允許烏克蘭安全地由黑海港口出口穀物。

隨著俄國退出這項協議，烏克蘭一直在測試新的海上路線，希望恢復黑海的規律出口。

澤倫斯基表示：「我們應該特別關注黑海地區，共同致力於全球糧食安全和保護航行自由。」

澤倫斯基 烏克蘭 俄國

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