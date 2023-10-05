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ICC發逮捕令後 普亭終於出訪要去這國家

編譯中心／綜合4日電
俄羅斯總統普亭12日將出訪中亞國家吉爾吉斯，這是國際刑事法院發逮捕令以來首次出訪；圖為普亭（左）參觀俄羅斯郊外新住宅大樓計畫。（歐新社）
俄羅斯總統普亭12日將出訪中亞國家吉爾吉斯，這是國際刑事法院發逮捕令以來首次出訪；圖為普亭（左）參觀俄羅斯郊外新住宅大樓計畫。（歐新社）

俄羅斯總統普亭12日將出訪中亞國家吉爾吉斯；這將是他今年稍早因將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯而遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令後，首次赴海外訪問；預計12日參訪位於吉爾吉斯首都比許凱克東邊城市坎特（Kant）的俄羅斯空軍基地，參加基地20周年活動。

中央社引述法新社報導，總部設於荷蘭海牙的國際刑事法院今年3月對普亭發出逮捕令後，普亭就不曾離開俄羅斯境內。

吉爾吉斯卡巴新聞社（Kabar）引述總統府一名官員表示：「應吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）邀請，俄羅斯聯邦總統將於10月12日到我國進行官式訪問。」

自去年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面軍事攻擊後，普亭就鮮少踏出國門。他前一次出國是去年底，當時訪問了吉爾吉斯及鄰國白俄羅斯

吉爾吉斯尚未批准國際刑事法院「羅馬規約」（Rome Statute），這項條約要求會員國遵守ICC的決定。

自3月起，若普亭進入其國土境內，ICC會員國就應逮捕他，普亭未出席今年8月在南非舉行的「金磚國家」（BRICS）峰會；南非是ICC會員國之一。

此外，前俄羅斯國營電視台記者奧斯雅尼可娃(Marina Ovsyannikova)4日在一項缺席審判中，被俄羅斯法院判刑8年半；奧斯雅尼可娃先前因在新聞直播中舉著「停止戰爭」和「他們在欺騙你」的標語引發世界關注。

央廣報導，奧斯雅尼可娃最初因為這項抗議行動而被罰款，當時距離俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭不到3周。

但她後來因在2022年7月的一次抗議活動中，被當局指控「故意傳播有關俄羅斯武裝部隊的虛假訊息」而面臨刑事起訴；當時她站在克里姆林宮對面的河堤上，舉著一張海報，稱普亭是殺人犯，而他的士兵是法西斯份子。

45歲的斯雅尼可娃一年前逃離當局對她的軟禁後與女兒離開俄羅斯，前往某個未指明的歐洲國家。

在判決前夕，奧斯雅尼可娃在通訊軟體Telegram上發表聲明，稱這些指控「荒謬且具有政治動機」。

前俄羅斯國營電視台記者奧斯雅尼可娃，因在新聞直播舉著「停止戰爭」和「他們在欺騙你...
前俄羅斯國營電視台記者奧斯雅尼可娃，因在新聞直播舉著「停止戰爭」和「他們在欺騙你」標語，被俄羅斯法院判刑8年半。（Getty Images）

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