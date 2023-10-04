美援若停 專家：烏軍感恩節前就有感

美國臨時開支案未納入援助烏克蘭計畫，圖為烏軍使用美援武器向俄軍開火。（美聯社）

自去年2月俄烏開戰以來，美國已承諾提供逾430億美元的安全援助，占西方世界援烏總額一半以上，但美國國會為避免聯邦政府關門，在9月30日通過的臨時開支法沒納入援烏款項，以刪除對烏新一波援助當作妥協；專家指出，若共和黨強硬右派成功阻止美國援烏，烏軍恐兩個月內就有感。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）顧問坎西恩說，美國撥款延宕甚至停止，將衝擊烏軍，在11月最後一個周四的感恩節前，就會有感。他形容，若美方停止援烏，將產生毀滅性後果。儘管在防禦上或許暫能挺住，但烏軍將變弱、最終恐崩潰。

克里姆林宮2日表示，俄羅斯 認為美國國會通過的臨時預算案，並未包括繼續對烏克蘭 的援助，對基輔而言只是暫時的挫折，但是預測西方的戰爭疲勞將會加劇，意見分歧也會日益擴大。

美國提供龐大軍火助烏抗俄，從小型武器彈藥、砲彈、軍車到先進的多管火箭器、戰車和掃雷設備等。坎西恩還說，戰鬥部隊需源源不絕的武器、物資和彈藥補給。

美援真的完全中斷，影響並不會立即浮現，此前已授權的援助仍進行中。坎西恩表示，可能幾周後，才會看到對戰場的影響，但俄國「應該也撿不到便宜」，俄軍當前也人困馬乏。

美援若停，將使烏克蘭後方的防空系統出現缺口。目前烏克蘭防空設施是由多個友邦提供的系統組成，覆蓋不同高度的空域，必須持續補充彈藥。這些系統在保護烏克蘭平民和基礎設施免於俄軍頻繁的無人機與飛彈襲擊上，扮演關鍵作用。

美國智庫蘭德公司歐洲辦事處助理處長布萊克提到，系統間的差異性，使美援一旦中斷，烏克蘭很難以歐規裝備填補，靠歐洲彌補美援缺口，沒三年五載根本辦不到。

當被問及美國國會的情勢發展時，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，他認為烏克蘭受到的挫折只是「暫時現象」，並指華盛頓顯然將繼續他所謂的直接參與衝突。

在培斯科夫發表上述談話之前，斯洛伐克左翼前總理費科(Robert Fico)領導的政黨贏得周末選舉後，矢言終止對烏克蘭的軍事援助。培斯科夫表示，莫斯科早就預測西方將會愈來愈厭倦支持烏克蘭。

此外，紐約時報 2日報導，根據衛星影像和航空數據，俄羅斯可能正準備、或可能最近已測試一種實驗性的核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik），理論上飛行距離可達數千英里甚至無限。有專家警告，該飛彈恐引發嚴重的核子事故。