我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

美援若停 專家：烏軍感恩節前就有感

編譯中心／綜合3日電
美國臨時開支案未納入援助烏克蘭計畫，圖為烏軍使用美援武器向俄軍開火。（美聯社）
美國臨時開支案未納入援助烏克蘭計畫，圖為烏軍使用美援武器向俄軍開火。（美聯社）

自去年2月俄烏開戰以來，美國已承諾提供逾430億美元的安全援助，占西方世界援烏總額一半以上，但美國國會為避免聯邦政府關門，在9月30日通過的臨時開支法沒納入援烏款項，以刪除對烏新一波援助當作妥協；專家指出，若共和黨強硬右派成功阻止美國援烏，烏軍恐兩個月內就有感。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）顧問坎西恩說，美國撥款延宕甚至停止，將衝擊烏軍，在11月最後一個周四的感恩節前，就會有感。他形容，若美方停止援烏，將產生毀滅性後果。儘管在防禦上或許暫能挺住，但烏軍將變弱、最終恐崩潰。

克里姆林宮2日表示，俄羅斯認為美國國會通過的臨時預算案，並未包括繼續對烏克蘭的援助，對基輔而言只是暫時的挫折，但是預測西方的戰爭疲勞將會加劇，意見分歧也會日益擴大。

美國提供龐大軍火助烏抗俄，從小型武器彈藥、砲彈、軍車到先進的多管火箭器、戰車和掃雷設備等。坎西恩還說，戰鬥部隊需源源不絕的武器、物資和彈藥補給。

美援真的完全中斷，影響並不會立即浮現，此前已授權的援助仍進行中。坎西恩表示，可能幾周後，才會看到對戰場的影響，但俄國「應該也撿不到便宜」，俄軍當前也人困馬乏。

美援若停，將使烏克蘭後方的防空系統出現缺口。目前烏克蘭防空設施是由多個友邦提供的系統組成，覆蓋不同高度的空域，必須持續補充彈藥。這些系統在保護烏克蘭平民和基礎設施免於俄軍頻繁的無人機與飛彈襲擊上，扮演關鍵作用。

美國智庫蘭德公司歐洲辦事處助理處長布萊克提到，系統間的差異性，使美援一旦中斷，烏克蘭很難以歐規裝備填補，靠歐洲彌補美援缺口，沒三年五載根本辦不到。

當被問及美國國會的情勢發展時，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，他認為烏克蘭受到的挫折只是「暫時現象」，並指華盛頓顯然將繼續他所謂的直接參與衝突。

在培斯科夫發表上述談話之前，斯洛伐克左翼前總理費科(Robert Fico)領導的政黨贏得周末選舉後，矢言終止對烏克蘭的軍事援助。培斯科夫表示，莫斯科早就預測西方將會愈來愈厭倦支持烏克蘭。

此外，紐約時報2日報導，根據衛星影像和航空數據，俄羅斯可能正準備、或可能最近已測試一種實驗性的核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik），理論上飛行距離可達數千英里甚至無限。有專家警告，該飛彈恐引發嚴重的核子事故。

專家認為，若美國對烏克蘭的軍援受阻，恐損及當前的反攻作戰甚至危害烏軍抵禦俄國打擊...
專家認為，若美國對烏克蘭的軍援受阻，恐損及當前的反攻作戰甚至危害烏軍抵禦俄國打擊的能力。（歐新社）

烏克蘭 俄羅斯 紐約時報

上一則

最熱9月… 日本創百年新高 捷克18世紀來首見

延伸閱讀

美援若持續受阻 專家：烏軍2個月內就會有感

美援若持續受阻 專家：烏軍2個月內就會有感
金正恩訪俄見普亭西方擔憂 克宮稱未簽任何軍事協議

金正恩訪俄見普亭西方擔憂 克宮稱未簽任何軍事協議
普亭接受金正恩邀請將回訪北韓 兩人互贈步槍

普亭接受金正恩邀請將回訪北韓 兩人互贈步槍
睽違4年見面 普亭、金正恩滿臉笑容、握手近40秒

睽違4年見面 普亭、金正恩滿臉笑容、握手近40秒

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
示意圖。ingimage

4歲女童溺水亡…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀

2023-09-26 17:37
西班牙東南部城市穆西亞市市郊阿塔萊阿熱門的劇場夜店當地時間1日清晨6時發生大火，已知有13人死亡。（Getty Images）

西班牙夜店大火13死 28歲女留言：媽我愛你 我們快死了

2023-10-01 11:05

超人氣

更多 >
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？