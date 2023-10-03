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「5分鐘了 還沒要10億援助」 馬斯克發哏圖酸爆澤倫斯基

編譯中心／綜合2日電
馬斯克於社群媒體平台X發布澤倫斯基的迷因哏圖，圖片內文寫道：「5分鐘過去了，你還沒有要求10億美元的援助。」（取材自X平台）
馬斯克於社群媒體平台X發布澤倫斯基的迷因哏圖，圖片內文寫道：「5分鐘過去了，你還沒有要求10億美元的援助。」（取材自X平台）

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在社群媒體發布哏圖，嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一再呼籲西方國家提供軍事和財務援助以抵禦俄羅斯軍隊的侵略，烏克蘭當局今天則痛批馬斯克這番舉動。

馬斯克為烏克蘭提供對烏國軍隊至關重要的「星鏈」（Starlink）衛星服務，但他對於俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的相關言論卻屢遭各界批評。

馬斯克今天稍早於社群媒體平台X發布澤倫斯基的迷因哏圖，圖片內文寫道：「5分鐘過去了，你還沒有要求10億美元的援助。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）則在X平台發文回覆：「今天對於烏克蘭的任何沉默或諷刺，都是對俄國宣傳辯解自身大規模暴力和破壞行徑的直接鼓勵。」

烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）也痛批馬斯克，並嘲諷他的太空探索科技公司（SpaceX）今年4月發射火箭卻在空中爆炸一事。

除了發哏圖諷刺澤倫斯基，馬斯克先前曾提議烏克蘭應放棄被俄國侵占的領土以換取和平，此番言論同樣激怒基輔當局。

另外，數千名跑者9月30日到10月1日齊聚烏克蘭首都基輔，參加當地自俄羅斯2022年2月入侵以來的首場全程馬拉松。

中央社引述法新社報導，去年的馬拉松和其他數十場活動都因戰事而取消，但隨著居民在頻繁空襲中尋求正常生活下，部分活動已恢復舉辦。

32歲跑者伏拉達（Vlada）在準備這次長跑時說：「你必須試著讓日子好過些，無論什麼方法都行。」她說：「如果運動能減輕焦慮或其他日常艱難之處，那當然就去做囉。」

主辦單位說，今年的活動吸引超過5000人參與，所得半數將用來替軍隊購置裝備。

馬斯克因嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基，自己反淪為網友的笑柄。（取材自X平台）
馬斯克因嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基，自己反淪為網友的笑柄。（取材自X平台）

烏克蘭 馬斯克 澤倫斯基

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