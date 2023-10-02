斯洛伐克變天恐停止援烏 波蘭15日大選再測「歐洲團結」

斯洛伐克國會大選，立場親俄羅斯的「方向黨」勝選，領導人費科（前中）表明，將盡力及盡可能促成俄烏和談。（Getty Images）

北約和歐盟 成員國斯洛伐克9月30日舉行國會大選，主張終止援烏的左翼民粹政黨「方向黨」躋身第一大黨，獲42席，自由派政黨「進步斯洛伐克」居次。立場親俄羅斯的59歲的「方向黨」領導人費科1日在記者會中表明，俄烏戰爭雖是場大悲劇，但斯國當前有比援烏更重大的問題，將盡力及盡可能促成俄烏和談。

親俄前總理費科領導的方向黨得票率22.9%；歐洲議會副議長西梅茨卡的進步斯洛伐克黨約一成八。左翼「聲量黨」以一成四七排名第三，獲27席，籌組下屆聯合政府時可能扮演造王者，該黨領袖、前總理佩拉格利尼曾在方向黨擔任費科副手，2020年才另起爐灶創立聲量黨。該年大選，方向黨因醜聞纏身而敗選。

揭發斯洛伐克政治人物涉貪並勾結義大利 黑手黨的斯國記者庫奇亞克及其未婚妻2018年遭槍殺身亡，引發該國多場大型反政府街頭示威抗議後，費科被迫下台，佩拉格利尼繼任。後者雖恭喜費科勝選，但也意有所指地說，一個政府裡有兩位前總理，恐怕不會運作良好。

一院制的斯洛伐克國會共150席。由於選後前三大黨席次差距並不大，擁有議席的10個政黨，接下來的動向均備受關注，方向黨與聲量黨可能和拿下10席的「斯洛伐克民族黨」（SNS）組成執政聯盟，將擁有過半的79席。費科已兩度和SNS聯合執政，而該黨也反對軍援烏克蘭 ，斯洛伐克恐將成為繼匈牙利後，另一個挑戰歐盟挺烏共識的歐盟國家。

費科表示，預計組聯合政府的談判可能需至少兩周，他將靜候其政敵、總統查普托娃授權組閣。這場大選被視為斯國繼續走親西方世界路線或轉向親俄的關鍵。

自2020年以來執政的中間偏右聯盟三度組閣，並提供烏克蘭大量軍事及人道援助。此次選戰，費科主張不再援烏。西梅茨卡則呼籲民眾用選票決定未來，讓斯國擺脫象徵「過去」的費科，並承諾繼續援烏。

另一方面，波蘭本月15日的大選被認為會是對歐洲援烏意志的另一輪測試。波蘭右翼「法律與公正黨」（PiS）目前在民調領先，有望再度執政，但擔心投票率低，未來恐被迫組成聯合政府，而必須與更右傾、立場反烏克蘭的自由獨立聯盟（簡稱聯盟黨）結盟；在這情况下，波蘭在援烏立場上或現動搖。

現屆PiS政府跟歐盟時有衝突，但在烏戰立場企硬，堅定支持基輔抗俄，惟在糧食市場等議題受壓下，近期發表批烏言論，爭取極右翼選民。現任總理莫拉維茨奇上月說不再供武予烏克蘭，後來辯指是不會轉送新獲得武器。