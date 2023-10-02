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英將派軍駐烏？防長才稱將「實地協訓」首相立馬否認

編譯盧思綸／綜合1日電
俄烏衝突爆發以來，2萬多名烏軍士兵曾在英國接受訓練。（Getty Images）
俄烏衝突爆發以來，2萬多名烏軍士兵曾在英國接受訓練。（Getty Images）

路透報導，英國新任國防大臣夏普斯（Grant Shapps）才透露有意派軍事教官駐紮烏克蘭實地協訓，不出幾小時，首相蘇納克（Rishi Sunak）1日推翻夏普斯發言，稱目前沒有類似計畫。

截至目前，英國及其盟國極力避免正式駐軍，以免直槓俄羅斯，加劇軍事衝突風險。

夏普斯上月甫就任國防大臣，近日接受「星期日電訊報」（Sunday Telegraph）專訪透露，除了在英國或其他西方國家協助訓練烏克蘭武裝部隊，另外有意在烏克蘭境內部署軍事教官。

夏普斯在專訪中還透露，雙方會談時討論到出動英國海軍協助保護黑海（Black Sea）商船免受俄羅斯襲擊。夏普斯希望協訓可以更靠近甚至進入烏克蘭境內，「尤其對西方政府而言，契機在於『實地投入』，不排除讓英國航太系統公司（BAE）直接到烏克蘭生產軍武。」

對此，蘇納克今天在保守黨（Conservative Party）年度大會開始前向記者表示，「國防大臣的意思是未來有一天不排除在烏克蘭境內協助軍訓。不過，那是很久以後的事，不會是此時此刻。英國政府不打算送任何士兵去打仗。」

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）1日發話，所有烏克蘭境內訓練烏軍的英國軍人都將成為俄軍正當攻擊目標。

過去一年來，由英國主導的烏軍協訓計畫已訓練2萬多名士兵，軍訓時長為5周。

烏克蘭 夏普 俄羅斯

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