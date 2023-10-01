用烏人打烏軍 俄新徵兵令納入4占領區

俄國總統普亭簽署秋季徵兵令，將再徵召13萬名男性入伍 。圖為俄羅斯街頭刊登徵兵廣告。（歐新社）

俄羅斯國防部 29日宣布例行秋季徵兵將於10月1日展開，與過去不同的是，4個烏克蘭 被占領區也在這次徵兵令範圍內，意即盧甘斯克、頓內次克、 赫松和札波羅熱地區。

俄羅斯每年會在春、秋季舉行例行徵兵，這次預計徵召13萬人入伍。烏克蘭國家抗敵中心（National Resistance Center）25日便指稱，烏克蘭被占領區內的俄國扶植政府正準備徵召當地居民入伍。根據俄國國營媒體塔斯社，烏克蘭被占領區的民眾今年春天或是去年都沒有被徵召。

此外，北約會員國羅馬尼亞30日指出，疑似有俄軍無人機對烏克蘭境內基礎建設發動夜間攻擊期間，侵入羅馬尼亞領空；目前似乎未有機體墜落於羅馬尼亞境內，但會持續搜尋。羅馬尼亞國防部聲明，偵測到無人機群飛向鄰近羅馬尼亞邊境的烏克蘭領土後，已對東部土爾徹（Tulcea）、加拉茨（Galati）地區居民示警，示警措施約在兩小時間解除。

另一方面，俄烏戰爭儼然已成漫長消耗戰，西方政府為免軍火庫存因援烏而耗盡，轉為鼓勵軍火商與基輔合作；德、法的軍工企業準備赴烏設廠，建立烏克蘭軍火自主的量能。

政治新聞網Politico報導，德國政府本周為萊茵金屬公司（Rheinmetall AG）與烏克蘭的國營軍工企業合作研發、生產裝備開綠燈。法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）這周也帶著約20家法國的國防承包商前往基輔，據報導隨行業者包含泰雷斯集團（Thales）、飛彈系統公司MBDA、系統大廠奈克斯特（Nexter）等重量級軍工企業，盼與烏方建立夥伴關係。

另據路透29日報導，立陶宛與盧森堡等7個歐盟 國家已根據1項里程碑性質的歐盟採購計畫，訂購烏軍在俄烏戰爭這場消耗戰中最重要而且急需的軍火：155公厘砲彈，除了援烏，也補充西方國家自己的庫存。相關訂單的契約是由歐盟歐洲防衛局（EDA）洽談。