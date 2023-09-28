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歐足聯准俄青參賽 烏克蘭、波蘭杯葛

編譯中心／綜合27日電
歐足聯放寛俄羅斯青年軍參賽，圖為俄足球隊曾遭禁賽，無緣卡達世界盃。（取材自X平台）
歐足聯放寛俄羅斯青年軍參賽，圖為俄足球隊曾遭禁賽，無緣卡達世界盃。（取材自X平台）

歐洲足球總會聯盟（UEFA）26日宣布，批准俄羅斯17歲以下代表隊重新參賽，烏克蘭及波蘭足總27日表示，會杯葛任何有俄羅斯球隊參加的賽事；烏克蘭足球協會(UAF)27日表示，烏克蘭足球隊將抵制所有有俄羅斯球隊參加的比賽，還呼籲其他歐足聯成員參與杯葛。

綜合媒體報導，波蘭足總主席隨即表示支持烏克蘭，稱對歐洲足協執行委員會的決定感到驚訝，形容杯葛是唯一正確的決定；英格蘭足總亦強調對俄羅斯的立場不變，英格蘭球隊不會與俄羅斯同場比賽。

事實上，烏克蘭多次呼籲全面禁止俄羅斯參加國際體育賽事，並威脅將抵制2024巴黎奧運，如果讓俄羅斯和白俄羅斯運動員參賽。

法國傳媒報導，俄羅斯去年入侵烏克蘭之後，歐足聯及國際足協（FIFA）隨即封殺俄羅斯球隊，前者更剝奪聖彼得堡（Saint Petersburg）的2022年歐聯決賽主辦權，以及中止俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的贊助合約。

不過，歐足聯執行委員會26日開會後，決定放寬禁令，重新允許俄羅斯17歲以下(U-17)足球代表隊參賽，但禁止在俄羅斯主場出戰，職球員不可穿上印有俄羅斯隊徽的服裝等。

委員會指出，俄羅斯的兒童不應為成人的行為而遭受懲罰，形容年輕一代被剝奪參與權利。

白俄羅斯 烏克蘭 足球

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