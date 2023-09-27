歐盟假新聞報告 移除大量俄文宣

歐盟 執委會今天公開谷歌 、Meta、微軟和TikTok 四大網路平台提交的不實資訊因應報告，包括谷歌旗下YouTube在1至4月發現逾400個頻道與俄國政府有連繫、TikTok移除了211則與俄烏戰爭相關的不實影片等。

歐洲聯盟執行委員會主管價值和政策透明的副主席喬霍瓦（Vera Jourova）今天舉行記者會作出前述發布。這是基於去年6月執委會與數十家網路平台、廣告業者簽署「2022年因應假資訊強化行為守則」（2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation）下的第一波報告。

喬霍瓦表示，目前執委會應對不實資訊有兩大焦點，即俄羅斯全面侵略烏克蘭戰爭，以及即將到來的多個歐盟成員國及歐洲議會大選。

以俄烏戰爭議題而言，谷歌的報告顯示，除了旗下影音平台YouTube在今年1至4月有超過400個談論此戰爭的頻道被發現與俄國政府外宣單位連結，谷歌網站也移除了近300個來自俄國政府資助網站的文宣廣告。

臉書母公司Meta則向歐盟報告，該公司已擴大與26個事實查核機構合作，以涵蓋歐盟的22個官方語言，包括捷克語和斯洛伐克語。

中國抖音的海外版TikTok也報告其在事實查核上的努力，包括已能覆蓋俄語、白俄、烏克蘭語和17個歐盟官方語言的查核，並與路透社合作。TikTok因此查核了與俄烏戰相關的832則影片，並移除其中211則。