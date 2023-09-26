朝俄合作 布林肯：一條危險的雙行道

俄羅斯和北韓近日加強軍事等多領域合作 美國國務卿布林肯指出，這是「一條愈來愈危險的雙行道」；圖為俄羅斯總統普亭（左二）與北韓領導人金正恩（右二）。（路透）

第八屆戰略與國際研究中心（CSIS）年度韓美戰略論壇25日舉行，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）在出席時表示，俄羅斯 和朝鮮加強包括軍事等多領域的合作是「一條愈來愈危險的雙行道」。

法國廣播電台報導，布林肯在談話中稱讚美韓關係，「這次論壇是在美韓關係充滿活力和重要性的時刻召開的。眾所周知，在短短幾天內，我們將慶祝我們兩國簽署《共同防禦條約》70周年——70年來，兩國關係已從一個重要的安全聯盟發展成為重要的全球夥伴關係，其範圍和重要性似乎每天都在不斷擴大」。

布林肯提及，「我們一直在加強美韓夥伴關係的各個方面，首先是我們的安全問題。如果你回到七十年前，我們兩國就結成聯盟，正如我們所說：『用鮮血結成』。」

布林肯說，「如今，這一共同防禦的承諾是如鋼鐵般牢固的。首先是擴大威懾，特別是面對朝鮮的挑釁行動，包括髮射導彈，眾所周知，朝鮮的導彈發射違反了多項聯合國安理會決議，破壞了半島及其他地區的穩定。除了導彈發射本身之外，金正恩本月對莫斯科的訪問也清楚地表明了朝鮮對更廣泛安全的威脅」。

布林肯說，「現在，我們看到這是一條愈來愈危險的雙行道，一方面俄羅斯迫切需要為其持續侵略烏克蘭尋找裝備、物資和技術，但朝鮮也正在尋求幫助以增強實力，並推進自己的導彈計畫。我們正在與其他夥伴和盟友攜手合作，強調俄羅斯和朝鮮的軍事合作威脅全球和平與安全的危險方式」。

布林肯還表示，正在利用美韓夥伴關係推動世界各地的和平與安全，「其中包括在烏克蘭，尹錫悅總統領導下的南韓 一直是支持基輔應對俄羅斯殘酷戰爭的重要合作夥伴」，「當俄羅斯切斷對歐洲的石油和天然氣供應，試圖阻止其他國家支持烏克蘭時，南韓與日本一起加入了美國液化天然氣生產商的行列」。

布林肯還稱南韓正在發揮愈來愈重要的全球領導作用，「作為改革多邊開發銀行以滿足中低收入國家人民需求的合作夥伴；作為下一屆民主峰會的東道主；作為美國主辦的增強婦女經濟權能三邊會議的與會者，南韓與日本成為民主國家和非民主國家、中低收入國家發展的重要支柱。明年，南韓將成為聯合國安理會非常任理事國，我們期待南韓發出強有力的聲音，捍衛《聯合國憲章》」。

不過，北韓中央通信社同日發表一篇評論文章，題為「政治門外漢、外交白癡的歇斯底里妄言」，文中指責尹錫悅在第78屆聯合國大會上發表主題演說時，惡毒誹謗北韓與俄羅斯之間的關係。文章並譏諷尹錫悅對國際關係和政治常識一無所知，「甘為美國的傳聲筒」。

此外，北韓領導人金正恩訪問俄羅斯後，南韓總統尹錫悅批評北韓與莫斯科合作，北韓砲轟南韓說，鄰國間關係密切，「天經地義」，「鄰國間保持密切關係天經地義，沒理由追究這種作法。」