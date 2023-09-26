烏稱黑海艦隊司令亡 俄未證實

俄羅斯黑海艦隊司令索科洛夫。（路透）

烏克蘭 特種部隊25日指稱，61歲俄羅斯黑海艦隊司令索科洛夫（Viktor Sokolov）上將，已在烏軍上周對該艦隊位於克里米亞半島塞凡堡港市的攻擊中死亡。路透同日報導，俄國 國防部尚未立即對此回應，沒證實或否認索科洛夫已在前述攻擊中陣亡。

俄國2014年兼併原屬烏克蘭的克里米亞。烏克蘭軍方聲稱，前述22日的攻擊鎖定1場在塞凡堡召開的俄國海軍高層會議。

烏克蘭特種部隊在即時通訊應用程式（app）Telegram（TG）寫道，在這場對俄國黑海艦隊總部的打擊後，共34位軍官死亡，包括其艦隊司令在內，還有105名俄國占領者受傷。該總部大樓受損嚴重無法復原。路透尚不清楚烏克蘭特種部隊如何計算這場攻擊中的傷亡人數。

俄烏戰爭已進行19個月。俄方任命的克里米亞官員證實，烏方22日確曾攻擊，至少1枚飛彈擊中該艦隊總部。俄羅斯新聞社（RIA）去年8月報導，前黑海艦隊司令奧西波夫（Igor Osipov）被撤換，由索科洛夫接任。

另據路透報導，羅馬天主教教宗 方濟各（Pope Francis）表示，有些國家在與烏克蘭「開玩笑」，先是提供武器給烏克蘭，然後又想要背棄承諾。

教宗說：「我們不應拿百姓犧牲生命來開玩笑。我現在看到一些國家正在退怯，不想再（向烏克蘭）提供武器。這個過程正在開始，而被拿來當烈士的肯定是烏克蘭人民，這是件醜陋不堪的事。」

包括美國在內的若干國家現在都面臨著國內政治壓力，要求終止或削減軍援烏克蘭的支出。